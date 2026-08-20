Potente temblor de magnitud elevada y profundidad superficial azotó a Perú en la tarde de este jueves

En la tarde de este jueves 20 de agosto, el Servicio Geológico Colombiano informó de un nuevo terremoto en Suramérica, precisamente en Perú, con una magnitud preliminar de 7.2 en la escala de Richter, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Le puede interesar: Aumenta cifra de fallecidos a 319 tras el terremoto en medio de la nueva fase de recolección De acuerdo con la entidad especializada del país suramericano, el epicentro del temblor ocurrió en la zona de Upahuacho a la 1:00:16 de la tarde, con una profundidad de 108 kilómetros, a 35 km al norte de Coracora, Parinacochas - Ayacucho. El temblor habría generado deslizamientos de tierra en una montaña. Hernando Tavera, jefe del IGP, le indicó al medio peruano Canal N que, debido a los 108 kilómetros de profundidad del sismo, la percepción de este “ha sido bastante grande”, por lo que el sacudón fue sentido de gran forma en diferentes partes del país.

Además, detalló que el movimiento telúrico se sintió más fuerte en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en la capital del país, Lima. “Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico; esperemos que sea así”, indicó Tavera. Diferentes videos publicados en redes sociales por los habitantes de las zonas de Perú más afectadas lo confirman. En ellos se ve cómo los vehículos en las calles, las infraestructuras, postes de luz y demás objetos se mueven fuertemente por el sismo. Noticieros locales aseguraron que también se sintió en partes del centro y sur del país, como Cusco e Ilo.

Según imágenes difundidas por medios locales, rocas y tierras se desprendieron de las partes altas de los cerros que rodean la pequeña Coracora, en Ayacucho, la ciudad más cercana al epicentro, de unos 10.000 habitantes. “La población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo” y esperamos que “no haya daños que perjudiquen a la población”, dijo el alcalde de ese centro urbano, Yony Odón, en llamada con la televisora estatal TV Perú. El sismo registrado “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos. El monitoreo continúa en zonas vulnerables”, informó en X el Instituto Nacional de Defensa Civil.

Así reportaron el temblor en otras partes del mundo

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que ha estado aún más alerta sobre los sismos en todas las partes del continente y el mundo tras el terremoto de 7.4 en Colombia, lo reportó, aunque con una magnitud final de 6.7 y una profundidad de 67 km. Asimismo, la Autoridad Marítima Colombiana anunció por medio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) que este potente terremoto no generó alerta o amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano.

Tras el sismo, el alcalde de la provincia de Parinacochas, Tony Reyes Anampa, solicitó apoyo de las autoridades regionales y nacionales para atender la situación con las comunidades y asegurarse de que no haya pérdidas humanas ni fallas graves en las estructuras. Esto debido a que explicó que los inmuebles locales al norte de Coracora son mayoritariamente de adobe y calamina, haciéndolos susceptibles y “más débiles” ante este tipo de emergencias como los temblores o terremotos.

Sismo de magnitud 7.2 se registró en Ayacucho. FOTO: Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Asimismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también reportó el sismo con magnitud de 6.7, al igual que Colombia. Ellos detallaron que el epicentro ocurrió en un distrito de la provincia de Parinacochas, en el sureño departamento de Ayacucho, unos 791 km al este de la capital Lima, con una profundidad de 66.6 km. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) le pidió a los ciudadanos no prestar atención a noticias falsas, reiterando que los sismos no se pueden predecir bajo ningún método científico actual. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el temblor se sintió fuerte en los distritos de Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravavayco y Upahuacho de la provincia de Parinacochas (Ayacucho); así como en el distrito de Nazca (Ica). También le puede interesar: Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia deja al menos 40 muertos y miles de evacuados

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