Aumenta cifra de fallecidos a 312 tras el terremoto; a partir de ahora empieza nueva fase

Hace una semana, tras el terremoto con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la misión era recuperar el mayor número de personas con vida. Hoy, la tarea es otra: inicia el proceso de recolección de escombros.
Ocho días después del sismo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) actualizó el balance de la tragedia y confirmó un aumento en el número de víctimas y daños reportados en distintas regiones del país.
De acuerdo con el informe, con corte a esta noche, la emergencia dejó 312 personas fallecidas, 4.611 heridas, 290 desaparecidas y 358 rescatadas con vida. Las afectaciones se extienden a 15 departamentos y 470 municipios, donde se contabilizan 143.470 familias y 294.278 personas afectadas.