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General Mejía, señalado de presuntos nexos con ‘Calarcá’, será imputado por otros delitos: ¿cuáles?

El caso se originó en un operativo en El Plateado, Cauca, en medio de una ofensiva militar el 31 de enero del 2024.

  • Brigadier general Federico Mejía, señalado de presuntamente favorecer a una persona en medio de un operativo en el Cauca en 2024. Foto: redes
    Brigadier general Federico Mejía, señalado de presuntamente favorecer a una persona en medio de un operativo en el Cauca en 2024. Foto: redes
El Colombiano
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hace 50 minutos
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La Fiscalía imputará cargos al brigadier general Federico Mejía, investigado por su presunta participación en la liberación de un hombre capturado durante una operación contra el narcotráfico el 31 de enero de 2024 en zona rural del corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca.

La investigación no solo busca establecer por qué se produjo el regreso del detenido al lugar donde había sido interceptado, sino también qué ocurrió después con los documentos oficiales elaborados para explicar la decisión.

Mejía, quien para la época de los hechos comandaba el Comando Específico del Cauca, enfrenta imputación por prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La tesis del ente acusador es que la actuación del oficial pudo apartarse de sus obligaciones legales y que, posteriormente, se habría incorporado información contraria a lo ocurrido en reportes oficiales.

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