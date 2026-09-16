General Mejía, señalado de presuntos nexos con ‘Calarcá’, será imputado por otros delitos: ¿cuáles?

La Fiscalía imputará cargos al brigadier general Federico Mejía, investigado por su presunta participación en la liberación de un hombre capturado durante una operación contra el narcotráfico el 31 de enero de 2024 en zona rural del corregimiento El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca.

La investigación no solo busca establecer por qué se produjo el regreso del detenido al lugar donde había sido interceptado, sino también qué ocurrió después con los documentos oficiales elaborados para explicar la decisión.

Mejía, quien para la época de los hechos comandaba el Comando Específico del Cauca, enfrenta imputación por prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. La tesis del ente acusador es que la actuación del oficial pudo apartarse de sus obligaciones legales y que, posteriormente, se habría incorporado información contraria a lo ocurrido en reportes oficiales.

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