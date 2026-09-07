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Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño

La víctima llegó por sus propios medios a una subestación de la Policía.

  • El militar José Olger Melo Charry había sido secuestrado por las disidencias de las Farc el pasado 6 de agosto de 2026, en Nariño. FOTOS: CORTESÍA.
    El militar José Olger Melo Charry había sido secuestrado por las disidencias de las Farc el pasado 6 de agosto de 2026, en Nariño. FOTOS: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
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Ya se encuentra en libertad y bajo cuidados médicos, luego de un mes de secuestro, el militar colombiano adscrito a la Legión Extranjera de Francia que había sido raptado por las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.

Se trata de José Olger Melo Charry, a quien las autoridades custodian en un centro médico de Pasto, tras fugarse de los captores el miércoles pasado y acudir a un puesto policial al anochecer del sábado 5 de septiembre.

Miembros del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), lo interceptaron el pasado 6 de agosto, cuando se desplazaba con una mujer por una vía del municipio de Cumbitara.

Su acompañante fue dejada en libertad horas después, mientras que Melo Charry quedó bajo la vigilancia del frente Franco Benavides.

El 30 de agosto siguiente, el EMC publicó un comunicado en internet, dirigido al gobierno de Francia, en el que aseguraba que el cabo Melo era un prisionero de guerra bajo su poder.

“Alertamos a todas las organizaciones de derechos humanos del orden nacional e internacional sobre la presencia de mercenarios extranjeros en nuestro territorio, en desarrollo de operaciones militares encubiertas que comprometen la vida de miles de pobladores inocentes”, señalaron los terroristas.

La víctima se fugó de sus captores la semana pasada y estuvo huyendo durante cuatro días, según su relato, hasta que dio con la subestación de Policía de El Ejido, un centro poblado del municipio de Policarpa.

Lea también: Pintaron grafitis de FARC, pero eran del ELN: primeras hipótesis de secuestro de 3 policías en Norte de Santander.

Se presentó a los policías de turno, antes de la medianoche del sábado, y les contó su historia. Los uniformados lo auxiliaron y al día siguiente coordinaron su traslado hacia Pasto, donde fue internado en un centro médico con protección de las autoridades. Su estado de salud general es positivo.

La Legión Extranjera es una fuerza militar de apoyo creada hace dos siglos en Francia, la cual recibe mercenarios voluntarios de otras nacionalidades, para entrenarlos y desplegarlos en diferentes frentes de operaciones.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo fue secuestrado José Olger Melo Charry en Nariño?
José Olger Melo Charry fue secuestrado el 6 de agosto de 2026, cuando se desplazaba con una mujer por una vía del municipio de Cumbitara, Nariño.
¿Quién secuestró al militar colombiano de la Legión Extranjera de Francia?
El militar fue secuestrado por integrantes del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc comandada por Néstor Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”. Quedó bajo la vigilancia del frente Franco Benavides.
¿Qué es la Legión Extranjera de Francia y quiénes pueden ingresar?
La Legión Extranjera de Francia es una fuerza militar de apoyo creada hace aproximadamente dos siglos, que permite el ingreso de voluntarios de otras nacionalidades para recibir entrenamiento y ser desplegados en diferentes frentes de operaciones.
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