Militar colombiano de Legión Extranjera de Francia se fugó de secuestradores de Farc en Nariño

Ya se encuentra en libertad y bajo cuidados médicos, luego de un mes de secuestro, el militar colombiano adscrito a la Legión Extranjera de Francia que había sido raptado por las disidencias de las Farc en el departamento de Nariño.
Se trata de José Olger Melo Charry, a quien las autoridades custodian en un centro médico de Pasto, tras fugarse de los captores el miércoles pasado y acudir a un puesto policial al anochecer del sábado 5 de septiembre.
Miembros del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), lo interceptaron el pasado 6 de agosto, cuando se desplazaba con una mujer por una vía del municipio de Cumbitara.