En vivo | Colombia (3) - Costa Rica (1), Catalina Cortes de cabeza aumenta la ventaja para la Tricolor

Por el grupo de Colombia ya jugaron Corea del Norte y Portugal, con triunfo 2-0 para las asiáticas. Las Lusas serán el segundo rival de la Tricolor, este jueves 10 de septiembre a las 11:00 de la mañana, hora de nuestro país.

El duelo que se disputará desde las 11:00 a.m., se puede ver en el país a través de Caracol y RCN en sus señales abiertas, así como las plataformas de ambos canales y por www.golcaracol.com.

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El técnico antioqueño Carlos Paniagua definió la nómina titular con la que Colombia disputará su duelo ante Costa Rica, p ara el debut de las nacionales en el Mundial Sub-20 femenino en Polonia.

Minuto 80: Catalina Cortés de cabeza marca para el tercero de Colombia, que confirma su triunfo ante Costa Rica en el debut en el Mundial Sub 20 femenino.

Minuto 56: Mariana Silva de cabeza marca para Colombia y la Tricolor le da la vuelta al marcador, para irse arriba 2-1 ante Costa Rica.

Se juega el segundo tiempo en Polonia, no hay cambios en las dos selecciones.

Finaliza el primer tiempo Colombia empata 1-1 contra Costa Rica, tras iniciar abajo en el marcador, con un error de la arquera colombiana Luisa Agudelo.

Minuto 45+7: Llegada de Colombia Mariana Mosquera de media distancia y en acción individual, genera una aproximación, su remate se fue desviado por poco.

Minuto 45: Se jugarán 7 minutos más en el primer tiempo.

Minuto 44: Falta sobre Sintia Cabezas cuando se proyectaba en busca del área rival.

Minuto 37: Cada que Colombia pierde el balón lo recupera rápido y empieza a armar la jugada ofensiva, en busca del gol que le permita irse adelante en el marcador.

Minuto 30: Colombia sigue insistiendo, ahora para pasar el marcador a su favor. Ahoga a Costa Rica que se defiende con todo.

Minuto 25: Gol de Colombia, de penal marca María Fernanda Viáfara y se empata el juego 1-1.

Minuto 24: La central sanciona penal a favor de Colombia y tarjeta amarilla para Josselyn Briceño de Costa Rica.

Minuto 23: La juez es llamada por el VAR para revise la acción, posible penal a favor de Colombia, por falta de Briceño sobre Valerín Loboa.

Minuto 20: La delantera colombiana Valerín Loboa cae en el área y reclama un codazo, se para el partido y la jugadora es atendida por el cuerpo médico de Colombia, se espera la decisión de la central y la revisión del VAR.

Lastimosamente el error le dio un premio muy grande a Costa Rica, Colombia juega mejor, pero aún no logra igualar las acciones en el duelo.

Minuto 10: Llegada de Colombia, Valerín Loboa remata, pero su tiro se va suave a las manos de la arquera de Costa Rica.

Minuto 5: Error de la arquera colombiana Luisa Agudelo, a quien le picó el balón y la jugadora Sheika Scott, de Costa Rica aprovecha para empujar el balón al fondo del arco.

Tras los actos de protocolo ya se juega el duelo en Polonia, el debut de Colombia ante Costa Rica en el Mundial Sub-20 femenino