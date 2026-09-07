“El fuego no puede destruir nuestro propósito”: Fundación Botellas de Amor sigue en pie tras incendio en Rionegro

El fuego alcanzó el pasado fin de semana uno de los lugares donde miles de actos cotidianos se convierten en proyectos para otras familias. La Fundación Botellas de Amor, cuya planta está ubicada en la vereda La Laja, en Rionegro, sufrió una grave afectación por un incendio de grandes proporciones que tuvo que ser atendido por más de 90 bomberos y otros organismos de socorro.
La emergencia provocó una afectación importante en el área donde la fundación almacenaba grandes cantidades de plástico destinado a procesos de aprovechamiento y transformación. Precisamente ese material hizo más complejas las labores de control, enfriamiento y extinción de las llamas.
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Sin embargo, la fundación aclaró que no todas sus instalaciones quedaron paralizadas. La planta de transformación, el área de ensamble y el área administrativa continúan operativas.