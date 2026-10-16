Fundación de la primera dama reportó más de $54.000 millones en aportes privados tras el terremoto

La cifra reportada es de $54.607.443.810 , un capital proveniente en su totalidad del sector privado, sin participación de fondos públicos, respondiendo en el debate a las críticas sobre la gestión de ayudas tras el terremoto de 7.4.

La Fundación Colombia Luz y Sonrisas —liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda — hizo público este viernes 16 de octubre el reporte oficial de los recursos recibidos a través de donaciones desde el terremoto del pasado 10 de agosto.

El documento oficial reveló que el 81% de la totalidad de las donaciones corresponde a un único aporte efectuado por el Grupo Gilinski.

Ante los cuestionamientos sobre la custodia del dinero, la entidad enfatizó que los fondos se encuentran depositados en instituciones financieras reguladas y bajo supervisión oficial, aplicando estándares estrictos de trazabilidad.

En relación con los costos operativos, el balance precisa que los gastos asociados a la administración suman $43.016.639, de los cuales ya se han ejecutado $11.916.639. Al respecto, el informe señaló lo siguiente:

“Estos recursos se encuentran depositados en entidades financieras debidamente vigiladas y reguladas, bajo principios de transparencia, trazabilidad y adecuada administración. A la fecha, los costos asociados a su administración ascienden a COP 43.016.639, por lo que los recursos permanecen disponibles y están sujetos a las destinaciones específicas definidas por los donantes de acuerdo con los avances de cada proyecto”, detallaron.

En cuanto a la ejecución directa de las ayudas, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas reportó que los programas de asistencia humanitaria financiados con estos fondos han impactado a más de 48.000 personas en 80 municipios afectados por la emergencia sísmica.

De esta manera, la organización reiteró que la disposición del capital restante continuará supeditada al cronograma de cada obra y a las condiciones fijadas por los aportantes.

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