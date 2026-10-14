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Primera dama anuncia rendición de cuentas pública de donaciones recaudadas tras el terremoto

Ana Lucía Pineda aseguró que los fondos de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas permanecen intactos en las cuentas bancarias para ser destinados a la reconstrucción de viviendas.

  • La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, dio la fecha en la que dará a conocer un informe de rendición de cuentas sobre las donaciones recogidas a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a damnificados por el terremoto. Foto: Colprensa
    La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, dio la fecha en la que dará a conocer un informe de rendición de cuentas sobre las donaciones recogidas a través de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas para atender a damnificados por el terremoto. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, respondió sobre los cuestionamientos de diversos sectores y anunció que publicará en el sitio web de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas un informe detallado de rendición de cuentas sobre las donaciones económicas recaudadas para la atención del terremoto.

Lo informó durante una entrevista con el programa Nuestras Mañanas del canal regional Telecaribe. Allí, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella rechazó los señalamientos en su contra y negó de manera tajante haberse apropiado de recursos públicos o privados.

“Aquí no se esconde información; nuestro compromiso es social y con absoluta transparencia”, expresó en el medio regional y especificó que el informe estará publicado a más tardar el viernes 16 de octubre.

En esta entrevista, Pineda explicó por qué el dinero en efectivo recaudado a través de la campaña “Colombia, un solo corazón” no se ha invertido aún en obras de infraestructura habitacional y precisó que, por iniciativa propia y con el aval de la junta directiva de su organización, se tomó la determinación de reservar la totalidad de los fondos monetarios para la “fase dos” del proyecto, orientada a la reconstrucción de viviendas duraderas para las familias damnificadas.

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“En las cuentas de la fundación reposan absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos”, enfatizó Pineda y recalcó que la reconstrucción requiere una planificación responsable y el estricto cumplimiento del marco legal aplicable, por lo que no es posible actuar con improvisación en la entrega de soluciones para los afectados.

¿Cuántas personas han sido beneficiadas tras la campaña encabezada por la primera dama luego del terremoto?

Tras el devastador sismo de 7,4 de magnitud, a la primera dama se le encomendó liderar la campaña “Colombia, un solo corazón”, la cual ya ha presentado balances preliminares sobre la entrega de asistencias físicas.

Según cifras reportadas por la campaña, este despliegue humanitario ha logrado beneficiar a más de 48.000 personas mediante la entrega de más de 5.813 toneladas de ayuda. Sus operaciones han cubierto 80 municipios en ocho departamentos, contando con la participación de 166 empresas y entidades, más de 1.250 voluntarios y 24 empresas del sector transporte.

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Asimismo, en los últimos días la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) confirmó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas se encuentra debidamente registrada en el Régimen Tributario Especial (RTE), por lo que sí está habilitada para recibir donaciones.

Siga leyendo: Dian confirma que la fundación de la primera dama puede recibir donaciones

Preguntas y respuestas

¿Cuándo publicará Ana Lucía Pineda el informe de las donaciones para los damnificados por el terremoto?
La primera dama anunció que publicará el informe detallado de rendición de cuentas en el sitio web de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, a más tardar el viernes 16 de octubre de 2026.
¿Cuántas personas han recibido ayuda de la campaña tras el terremoto del 10 de agosto?
La campaña “Colombia, un solo corazón” ha beneficiado a más de 48.000 personas y cubierto 80 municipios de ocho departamentos. En las operaciones participaron más de 1.250 voluntarios, 166 empresas y entidades, y 24 empresas del sector transporte.
¿Por qué no se ha invertido el dinero de las donaciones en la reconstrucción de viviendas?
Ana Lucía Pineda explicó que los recursos monetarios se reservaron para la segunda fase del proyecto. Según la primera dama, la reconstrucción requiere planificación responsable y cumplimiento del marco legal antes de ejecutar las soluciones habitacionales.
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