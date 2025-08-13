Alcalde Galán también le respondió a Trump por decir que Bogotá es “uno de los peores lugares del mundo”; esto le dijo

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se sumó a quienes le han contestado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por asegurar que Bogotá es uno de los peores lugares del mundo.

“Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo”, dijo el alcalde a través de su cuenta de X y resumió 10 puntos por los cuales vale la pena visitar a la capital del país.

Además, mostró una gráfica que deja en claro que en Bogotá no solo se cometen menos homicidios al año que en Washington, sino que en varias ciudades de Estados Unidos y que la cifra es mucho menor de la que afirmó el mandatario estadounidense.

Contexto: Trump referencia a Bogotá y a ciudad de México como “los peores (lugares) del mundo”, ¿por qué lo dijo?

Según esa gráfica, en Colombia se cometen 15,2 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Washington se cometen 27,3. Pero son incluso más violentas San Luis, Misuri, con 54,4 homicidios por cada 100 mil habitantes; Nueva Orleans, Luisiana, con 34,7, y Detroit, Michigan, con 32,1.

Pero, por encima de Bogotá, también están Atlanta (24,7), Indianapolis (23,8), Richmond (23), Chicago (21,7), Compton (20,1) y Oakland (18,6), entre otras.