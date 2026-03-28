Colombia vs. Francia, un examen que le exige perfección a la Tricolor: ¿a qué hora y dónde verlo?

La Selección Colombia está frente a uno de esos partidos que, aunque no entregan títulos ni puntos oficiales, terminan diciendo mucho más de lo que aparentan. El duelo ante la Selección de Francia, este domingo desde las 2:00 p.m., no es simplemente otro amistoso internacional: es una radiografía del momento actual del equipo, una prueba de resistencia táctica y mental, y, sobre todo, un espejo en el que se reflejan sus aspiraciones reales de cara al Mundial.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega en un punto bisagra. Después de una etapa inicial marcada por resultados positivos y una identidad en construcción, la derrota ante Croacia volvió a instalar preguntas que parecían superadas. ¿Está Colombia realmente preparada para competir contra selecciones de élite? ¿Tiene herramientas para sostener un partido ante rivales que castigan cada error? ¿O aún se encuentra en un proceso que requiere más tiempo del esperado?

Cada vez que Colombia enfrenta a Francia, inevitablemente vuelve a la memoria marzo de 2018. Aquella noche en el Stade de France no fue solo una victoria: fue una declaración de carácter.

El equipo colombiano, entonces bajo la dirección de José Néstor Pékerman, se vio rápidamente en desventaja. En apenas 15 minutos, los franceses habían golpeado dos veces. Olivier Giroud y Thomas Lemar aprovecharon errores puntuales y parecían encaminar el partido hacia una victoria cómoda. Pero Colombia no se derrumbó.

Luis Muriel descontó antes del descanso, cambiando la inercia emocional del partido. En la segunda mitad, el equipo mostró otra cara: más agresivo, más preciso, más convencido. Radamel Falcao García igualó el marcador y, a cinco minutos del final, Juan Fernando Quintero transformó un penal en el 3-2 definitivo.

Aquella remontada no solo elevó la confianza del grupo. También instaló una idea: Colombia podía competir, incluso imponerse, frente a una potencia mundial. Hoy, ese recuerdo funciona como inspiración... pero también como medida de comparación.

El golpe croata, un aprendizaje

El presente, sin embargo, es más complejo. La derrota 2-1 frente a la Selección de Croacia no fue solo un resultado adverso; fue un partido que dejó expuestas debilidades que, ante Francia, pueden resultar determinantes.

Colombia comenzó ganando con un gol tempranero de Jhon Arias, mostrando agresividad en los primeros minutos. Pero con el paso del tiempo, el equipo perdió control, cedió espacios y permitió la reacción rival.

El problema no fue únicamente defensivo. En ataque, la falta de contundencia volvió a ser protagonista. La ocasión fallada por Luis Suárez —una de esas jugadas que en partidos grandes no se pueden desperdiciar— terminó marcando el desarrollo del encuentro.

Croacia aprovechó sus momentos. Colombia no. Y ahí está la diferencia entre competir y ganar.

Tras el partido, el análisis del cuerpo técnico fue inmediato. No se trata de cambiar todo, sino de corregir lo necesario.

La transición defensiva se convirtió en el principal foco de trabajo. Ante selecciones como Francia, perder el balón en zonas comprometidas puede ser letal. También se trabaja en la concentración: sostener la intensidad durante los 90 minutos es una exigencia innegociable.

Lorenzo, además, dejó entrever una preocupación adicional: el calendario. “Siempre hablamos de tener 4 o 5 días para recuperar, y la verdad se dio así. Los cambios fueron por eso”, explicó. La gestión física será clave. No solo para este partido, sino pensando en lo que viene.

Francia: el estándar a seguir

Enfrentar a Francia es, en muchos sentidos, enfrentarse al modelo de selección moderna. Profunda, versátil, competitiva y acostumbrada a los escenarios más exigentes.

El equipo de Didier Deschamps llega tras vencer a Brasil, en un partido que volvió a mostrar su capacidad para resolver situaciones complejas. Kylian Mbappé, una vez más, fue determinante. Pero Francia no es solo Mbappé.

Es un sistema que funciona incluso cuando sus estrellas descansan. Es una estructura que permite rotar sin perder nivel. Es, en definitiva, un equipo que ha sabido mantenerse en la élite durante más de una década.

Rotación, pero sin debilidad

La decisión de Deschamps de rotar completamente el equipo puede parecer, en principio, una ventaja para Colombia. Pero la realidad es más compleja.

Jugadores como Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki o Marcus Thuram representan el futuro... pero también el presente inmediato del fútbol europeo. Son futbolistas con ritmo, talento y hambre de consolidarse.

A esto se suma una característica clave: la competencia interna. Cada jugador que entra sabe que está siendo evaluado. Y eso eleva el nivel.

¿Cambiará Lorenzo?

Colombia también moverá fichas. El posible ingreso de Álvaro Montero en el arco no solo responde a rendimiento, sino también a la necesidad de evaluar variantes.

También la posible inclusión de Yerson Mosquera apunta a fortalecer la defensa con un perfil más físico, mientras que Jhon Córdoba podría aportar presencia en el área.

Pero más allá de los nombres, la clave estará en el funcionamiento colectivo.

El peso de los referentes

En este tipo de partidos, la experiencia marca diferencias. Jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz o Dávinson Sánchez tienen la responsabilidad de liderar dentro del campo. No solo desde lo futbolístico, sino desde lo emocional. Saber cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo sostener. Ante Francia, cada decisión cuenta.

El partido ante Francia no cambiará el rumbo del proceso, pero sí puede redefinir percepciones. Una buena actuación puede devolver confianza. Una derrota contundente, en cambio, podría profundizar las dudas.

Por eso, más allá del resultado, lo que está en juego es la sensación que deje el equipo.

El historial está equilibrado

Cinco partidos. Tres victorias para Francia. Dos para Colombia. Pero los números no cuentan toda la historia.

Porque Colombia ha sabido golpear en momentos clave. Porque ha demostrado que puede competir. Porque, cuando ha estado a la altura, ha sido capaz de sorprender. En 1972 Francia ganó 3-2; en 1993 Colombia se impuso 3-1; en 2003 los franceses vencieron 1-0; en 2008 repitieron triunfo por el mismo marcador; y en 2018 la Tricolor logró una victoria memorable por 3-2.

Dentro del grupo, la consigna es clara. Richard Ríos lo resumió con precisión. “El mínimo error lo cobran”. No hay margen. No hay excusas. Solo aprendizaje.

Colombia llega con preguntas. Francia, con respuestas. Pero el fútbol, muchas veces, se define en los detalles. En la concentración. En la eficacia. En la capacidad de competir cuando el margen es mínimo.

Ante Francia, la Tricolor no solo juega un partido. Juega contra sus propias dudas. Contra sus propios límites. Contra la exigencia de volver a creer. Y en ese escenario, más que el resultado, lo que importa es la respuesta.

Otro elemento que entra en juego es el contexto competitivo en el que llegan los futbolistas colombianos. A diferencia de Francia, cuyos jugadores en su mayoría compiten en las ligas más exigentes del mundo y en equipos protagonistas de torneos europeos, Colombia presenta una mezcla más heterogénea. Esto obliga a encontrar rápidamente una sincronía colectiva que no siempre se logra en pocos días de concentración.

Además, el partido servirá para evaluar el valor real y deportivo de la nómina cafetera. Más allá del once titular, Lorenzo necesita respuestas de los jugadores que pelean por un lugar en la lista definitiva al Mundial. Este tipo de encuentros suelen definir carreras internacionales: una buena actuación puede consolidar a un jugador, mientras que un rendimiento discreto puede relegarlo en la consideración del cuerpo técnico.

También será clave observar la capacidad del equipo para adaptarse a distintos escenarios de juego. Francia es un rival que puede dominar la posesión, pero también cederla y atacar con velocidad. Colombia deberá mostrar versatilidad táctica: saber presionar alto cuando sea necesario y, al mismo tiempo, resistir en bloque bajo si el partido lo exige.

En el plano emocional, el duelo representa un reto importante. Después de una derrota reciente, la reacción del grupo será determinante para medir su fortaleza mental. Los equipos que aspiran a competir en un Mundial no solo deben jugar bien, sino también saber levantarse rápidamente tras un golpe.

Otro punto a considerar es el impacto de este tipo de partidos en la percepción externa. Más allá del análisis interno, el rendimiento ante una potencia como Francia, actual subcampeón del mundo, influye en cómo es vista Colombia a nivel internacional. Un buen partido puede posicionarla como un rival incómodo y competitivo; uno malo puede reforzar dudas sobre su verdadero nivel.

Finalmente, este encuentro también deja enseñanzas a futuro. Independientemente del resultado, el cuerpo técnico obtendrá información valiosa para ajustar detalles de cara al Mundial: qué funciona, qué debe corregirse y qué variantes ofrecen mayor equilibrio. En ese sentido, el partido ante Francia no es un fin, sino un paso más dentro de un proceso que busca llegar en el mejor nivel posible a la máxima cita del fútbol.