De volar avioncitos en Belén a ser ingeniero de Rolls Royce en Inglaterra

Mientras otros en sus casas tienen pinturas, imágenes religiosas, diplomas enmarcados o carritos miniatura en repisas, Santiago Ramírez Rubio solo tenía aviones. Santiago recuerda haber crecido entre aeromodelos. Aquellas naves a escala que custodiaban las repisas eran mucho más que simples adornos; formaban la colección privada de su padre, un entusiasta de la aviación y el principal “culpable” de que su hijo heredara esa misma fascinación por los cielos.
El anhelo de Santiago no era simplemente contemplar el cielo o sentir que podía tocarlo con las manos; su ambición era habitar el mundo de la aeronáutica desde adentro. Su sueño de trabajar por y para los aviones se materializó en una de las compañías más emblemáticas de la industria global: Rolls Royce.
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El hijo de Juan Carlos Ramírez y Myriam Rubio se crió en Belén, y allí vivió durante toda su infancia. Es egresado del Colegio Corazonista, y una de las actividades que más hacía de pequeño los fines de semana era ir con sus padres a una pequeña pista, o mejor, a una manga bien podada en el municipio de Girardota, donde se reunían con más personas y ponían a volar sus avioncitos. Unas veces terminaban completos, otras, despedazados, y por partes había que llevarlos a la enfermería: la casa de Santiago, donde su papá, que siempre fue bueno para las manualidades y los trabajos que requerían mucho detalle, los reparaba.