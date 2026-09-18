Gobernador de California quiere crear un “botón de apagado” para la IA

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el viernes que firmó una orden ejecutiva para explorar la creación de un “interruptor de apagado” dentro de los programas de inteligencia artificial avanzados, al tiempo que acusó al presidente Donald Trump de no hacer nada al respecto.
“Acabo de emitir una orden ejecutiva para acelerar la implementación de controles de seguridad y avanzar en la creación de un ‘interruptor de apagado’ dentro de los programas de IA” avanzados, escribió el demócrata en X.
Newsom, a quien muchos consideran un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028, afirmó que tomó esta medida ante la omisión de Trump.
Esta semana, el mandatario republicano restó importancia a los temores sobre la IA, calificándolos de engaño, e instó a las empresas estadounidenses a seguir avanzando para mantener la ventaja frente a China.
California alberga a Silicon Valley y a las empresas de IA líderes del sector.