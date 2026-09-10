Gobierno De la Espriella arranca con 53 % de aprobación, según encuesta de Atlas Intel y Bloomberg

El gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó con una evaluación favorable entre los colombianos. Así lo muestra la edición de agosto de 2026 de Latam Pulse, una encuesta realizada por Atlas Intel y Bloomberg entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, que consultó a 1.900 personas sobre la situación política en el país. Le puede interesar: Un mes de Abelardo de la Espriella en el poder: el estilo del ‘Tigre’ al frente de la Presidencia en 5 actos De acuerdo con el estudio, el 53 % de los encuestados en Colombia calificó como bueno o excelente al recién posesionado gobierno de De la Espriella, resultado que ubica al país en el primer lugar de la medición regional en este indicador. Colombia aparece por encima de Chile, cuyo gobierno obtuvo una aprobación del 47 %, y México, con 45 %. En el caso chileno, la administración está encabezada por José Antonio Kast, mientras que México es gobernado por Claudia Sheinbaum. Sin embargo, la encuesta hace una distinción entre la evaluación del gobierno y la aprobación del desempeño del presidente. En este segundo indicador, Sheinbaum obtiene el primer lugar, con 59 % de aprobación, seguida por Kast, con 54 %. En tercer lugar aparece De la Espriella, quien, con apenas un mes en el poder, registra 52 % de aprobación a su desempeño presidencial. En el otro extremo de la medición, entre los peores calificados están el presidente de Argentina, Javier Milei, con 38 % de aprobación, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 25 %.

Así califican los ciudadanos el desempeño de sus presidentes en los diferentes países de América Latina. FOTO: Atlas Intel

Así califican los colombianos al gobierno

Al revisar exclusivamente los resultados de Colombia, el 52,8 % de los encuestados considera que el gobierno es bueno o excelente. Otro 9,9 % lo califica como regular, mientras que el 37,3 % considera que es malo o muy malo. La encuesta también muestra cuáles son los principales asuntos que generan preocupación entre los ciudadanos. La corrupción aparece como el principal problema del país, señalada por el 50,5 % de los participantes. Le sigue muy de cerca la inseguridad, con 48 %. El tercer lugar lo ocupa el estado del sistema de salud, mencionado por el 40,9 % de los encuestados. Después aparecen la pobreza y el desempleo, ambos con 22 %. La lista continúa con asuntos como el extremismo político, las deficiencias del sistema judicial y las amenazas externas.

Criminalidad, el principal factor de riesgo político

El estudio también incluyó un índice de riesgo político, en el que Colombia obtuvo 48 puntos. Este incluye las vulnerabilidades estructurales que pueden afectar la gobernabilidad, debilitar las instituciones e incrementar la incertidumbre para los tomadores de decisiones. Dentro de los factores que componen este indicador, la criminalidad es el elemento que más presiona ese indicador. La encuesta también señala que las cifras actuales y las expectativas de inflación de Colombia se encuentran por debajo de las registradas en países como Argentina, Brasil y Chile. La medición también preguntó por la imagen de distintas figuras políticas colombianas. El presidente De la Espriella aparece nuevamente en el primer lugar, con una imagen positiva del 54 %. Le sigue el vicepresidente José Manuel Restrepo, con 53 %. En el tercer lugar hay un empate entre dos figuras de la oposición: el expresidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Iván Cepeda, ambos con una imagen positiva del 42 %.

Así está la imagen positiva y negativa de las principales figuras políticas del país. FOTO: Atlas Intel

Después aparece el congresista por Bogotá Daniel Briceño, con 40 % de imagen favorable. El panorama cambia cuando se revisan las figuras con mayor imagen negativa. Francia Márquez registra una imagen negativa del 67 %, mientras que el exsenador Roy Barreras alcanza el 65 %. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, la encuesta registra una imagen positiva del 32 %, frente a una negativa del 55 %. Siga leyendo: Qué incluyen “los acuerdos de Barranquilla”: la hoja de ruta entre Abelardo y Marco Rubio

Ficha técnica

Población objetivo: Población adulta de Colombia Muestra: 1.904 encuestados Metodología: Random Digital Recruitment (Atlas RDR) Margen de error: ±2 p.p. Nivel de confianza para el margen de error: 95% Periodo de recolección: 30/08/2026-03/09/2026 El método contempla diversas fuentes de sesgo y trata la posible sobre o subrepresentación de grupos demográficos. Los encuestados son reclutados aleatoriamente durante la navegación rutinaria en la web en territorios geolocalizados en cualquier dispositivo(smartphones, tablets, laptops o PCs). En comparación con encuestas presenciales domiciliarias o en puntos deflujo, RDR evita el eventual impacto psicológico de la interacción humana sobre el encuestado en el momento de la entrevista: el encuestado puede responder el cuestionario en condiciones de plena anonimato, sin temer causar una impresión negativa al entrevistador o a las personas que pueden estar escuchando las respuestas compartidas. En comparación con encuestas telefónicas basadas en marcación de dígitos aleatorios (Random Digit Dialing -RDD), RDR permite un mapeo granular de patrones de no respuesta. Los sesgos derivados de tasas variables de no respuesta son tratados durante el proceso de construcción de la muestra. En comparación con encuestas basadas en paneles, RDR tiene la ventaja de eliminar desafíos a la representatividad resultantes del cansancio del encuestado,la mortalidad del panel, y el compromiso político de los encuestados.Para asegurar la representatividad a nivel nacional, las muestras son postest ratificadas usando algoritmo iterativo en un conjunto mínimo de variables: sexo,edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior. Las muestras resultantes se asemejan así al perfil de la población adulta.

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