Gobierno De la Espriella arranca con 53 % de aprobación, según encuesta de Atlas Intel y Bloomberg

El gobierno de Abelardo de la Espriella arrancó con una evaluación favorable entre los colombianos. Así lo muestra la edición de agosto de 2026 de Latam Pulse, una encuesta realizada por Atlas Intel y Bloomberg entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre, que consultó a 1.900 personas sobre la situación política en el país.
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De acuerdo con el estudio, el 53 % de los encuestados en Colombia calificó como bueno o excelente al recién posesionado gobierno de De la Espriella, resultado que ubica al país en el primer lugar de la medición regional en este indicador.
Colombia aparece por encima de Chile, cuyo gobierno obtuvo una aprobación del 47 %, y México, con 45 %. En el caso chileno, la administración está encabezada por José Antonio Kast, mientras que México es gobernado por Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, la encuesta hace una distinción entre la evaluación del gobierno y la aprobación del desempeño del presidente. En este segundo indicador, Sheinbaum obtiene el primer lugar, con 59 % de aprobación, seguida por Kast, con 54 %.
En tercer lugar aparece De la Espriella, quien, con apenas un mes en el poder, registra 52 % de aprobación a su desempeño presidencial.
En el otro extremo de la medición, entre los peores calificados están el presidente de Argentina, Javier Milei, con 38 % de aprobación, y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con 25 %.