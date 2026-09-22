Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió la renuncia de los miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal

El gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó formalmente la renuncia protocolaria de los 10 miembros de la Comisión Asesora de Política Criminal.

Esta Comisión, creada mediante el artículo 19 del Decreto 2055 de 2014, tiene como objetivo brindar asesoría técnica al Gobierno nacional en la formulación, evaluación y seguimiento de la política criminal del Estado.

Lea también: Denuncian que la JEP gastó más de $200.000 millones en eventos y defensa de exFarc; ¿qué responde el tribunal?

La solicitud de la nueva administración se hizo el 26 de agosto de 2026, a través de la Secretaría Técnica del Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Iván Cancino. Dicha comisión estaba integrada por académicos con trayectoria en derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía y sociología.

“Nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle un sincero reconocimiento por su valiosa labor, dedicación y significativos aportes al fortalecimiento del sistema de justicia y al desarrollo normativo e institucional del país durante su permanencia en esta importante instancia asesora”, se lee en el documento enviado.

Entérese: Gobierno de De la Espriella le retira a Mancuso su designación como gestor de paz

Entre los integrantes, quienes desempeñaban sus cargos ad honorem, estaban Francisco Bernate Ochoa, Rocío del Pilar Peña Huertas, Yessika Hoyos Morales, Aura María Cárdenas Paulsen, Mauricio Cristancho Ariza, María Camila Moreno Múnera, Julio César Ortiz Gutiérrez, Sebastián Machado Ramírez, Martha Cecilia Abella de Fierro y Alejandro David Aponte Cardona.