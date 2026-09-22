Gobierno de De la Espriella le retira a Mancuso su designación como gestor de paz

El presidente Abelardo de la Espriella firmó la Resolución 429 de 2026, mediante la cual el Gobierno Nacional retira la designación como gestor de paz a Salvatore Mancuso Gómez, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Le puede interesar: Presidente De la Espriella ordena militarizar Santa Marta tras compleja situación de orden público causada por ‘Los Pachenca’ La medida pone fin formalmente a un rol que Mancuso venía ejerciendo desde 2023 y que había sido objeto de fuertes cuestionamientos. La figura de gestor de paz había sido otorgada a Mancuso por el entonces presidente Gustavo Petro a través de la Resolución 244 de 2023, con el propósito de que “aportara al diseño de procesos de desarme colectivo de grupos armados ilegales” en el territorio nacional, priorizando las zonas donde ejerció actividad criminal.

Para diferentes sectores fue una ofensa el intercambio de sombreros entre el entonces presidente Gustavo Petro y el exjefe paramilitar a finales de 2024; todo durante un evento de entrega de tierras en Córdoba. Así lo dijo el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez. “Yo no sé cuál es la maña o cuál es la manía de nombrar gestor de paz a cuanto criminal se aparezca”, señaló en ese entonces. Mancuso ha sido señalado por su responsabilidad, como comandante de las AUC, en más de 42.400 hechos que dejaron 59.000 víctimas. El retiro de Mancuso se suma a las decisiones del Gobierno de Abelardo de la Espriella para desmontar mecanismos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados de la administración de Gustavo Petro. Hace unas semanas, el Ejecutivo confirmó el cierre de procesos con diferentes grupos armados, entre ellos disidencias de las Farc, Comuneros del Sur, el ELN y estructuras criminales. Pero su nombramiento como gestor de paz ya había sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado en agosto de este año. Según la demanda aceptada por el tribunal, la designación de Mancuso presentaba irregularidades por no establecer límites geográficos, temporales ni funcionales dentro de ese rol.

Los argumentos del Consejo de Estado

Para ese caso, el Consejo de Estado tomó en cuenta que si bien el presidente de la República tiene la dirección de todos los procesos de paz y tiene discrecionalidad para adoptar las medidas que considere necesarias, esa facultad no es absoluta. El alto tribunal recordó que esos poderes “no deben entenderse como arbitrariedad” ya que “el ejercicio de estas facultades no es al margen de la ley sino justamente en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto”, dijo en su momento el documento. Cabe señalar que otra demanda, que no fue admitida, señalaba que poner al exjefe paramilitar en ese rol revictimizaba a quienes sufrieron las atrocidades de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Además, en 2024, la Sala Penal de la Corte Suprema dijo que la figura de gestor de paz no puede ser “ilimitada, descontrolada o irrestricta” en sus alcances geográfico, temporal y funcional, ya que esto podría comprometer los derechos de las víctimas.

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