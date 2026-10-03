Gobierno De la Espriella alarga el plazo de deuda por $19,8 billones: pagos irían hasta 2062

El Ministerio de Hacienda realizó un canje de Títulos de Tesorería (TES) por $19,8 billones como parte de su programa para reperfilar la deuda pública, es decir, modificar los plazos de pago de las obligaciones de la Nación.

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La transacción retiró títulos que representaban amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y $17,4 billones en 2027. A cambio, el Gobierno entregó TES con vencimientos entre 2027 y 2062. El costo del canje fue de $536.000 millones, equivalente al 2,7% del monto total intercambiado.

La operación tuvo un tramo competitivo, en el que se recibieron ofertas por $14,7 billones y se adjudicaron $11,3 billones, con una aceptación del 77%. El tramo no competitivo sumó $8,5 billones y se realizó bajo las mismas condiciones financieras. En este componente, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional presentó ofertas por $5,6 billones.

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El canje se realizó a través de las 13 instituciones que integran el programa de creadores de mercado de deuda pública y contó con la participación de inversionistas locales y extranjeros.

Como resultado, la vida media de la deuda interna representada en TES pasó de 9,97 a 10,17 años. Hacienda anunció, además, nuevas jornadas de intercambio para el 22 de octubre y el 19 de noviembre.

“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

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