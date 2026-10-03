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Gobierno De la Espriella alarga el plazo de deuda por $19,8 billones: pagos irían hasta 2062

Esta es la primera de tres operaciones para aplazar los vencimientos. MinHacienda retiró deuda que vencía en 2026 y 2027 y la sustituyó por TES con plazos que llegan hasta 2062.

  • El MinHcienda anunció que esta fue la primera de tres jornadas de intercambio de deuda; las próximas serán el 22 de octubre y el 19 de noviembre. Foto: Colprensa, montaje en IA
    El MinHcienda anunció que esta fue la primera de tres jornadas de intercambio de deuda; las próximas serán el 22 de octubre y el 19 de noviembre. Foto: Colprensa, montaje en IA
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 30 minutos
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El Ministerio de Hacienda realizó un canje de Títulos de Tesorería (TES) por $19,8 billones como parte de su programa para reperfilar la deuda pública, es decir, modificar los plazos de pago de las obligaciones de la Nación.

Puede leer: Ministerio de Hacienda plantea recortes y más inversión para impulsar a Colombia

La transacción retiró títulos que representaban amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y $17,4 billones en 2027. A cambio, el Gobierno entregó TES con vencimientos entre 2027 y 2062. El costo del canje fue de $536.000 millones, equivalente al 2,7% del monto total intercambiado.

La operación tuvo un tramo competitivo, en el que se recibieron ofertas por $14,7 billones y se adjudicaron $11,3 billones, con una aceptación del 77%. El tramo no competitivo sumó $8,5 billones y se realizó bajo las mismas condiciones financieras. En este componente, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional presentó ofertas por $5,6 billones.

Entérese: “Todos piden plata y nadie habla de corrupción”: ministro de Hacienda en debate de presupuesto

El canje se realizó a través de las 13 instituciones que integran el programa de creadores de mercado de deuda pública y contó con la participación de inversionistas locales y extranjeros.

Como resultado, la vida media de la deuda interna representada en TES pasó de 9,97 a 10,17 años. Hacienda anunció, además, nuevas jornadas de intercambio para el 22 de octubre y el 19 de noviembre.

“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

Además: “Voté a favor de subir la tasa”: MinHacienda reveló su respaldo a la decisión del Banco de la República

¿Por qué reperfilar la deuda?

El objetivo principal es reducir la presión sobre las finanzas públicas en el corto plazo, especialmente frente a los elevados vencimientos de deuda que debía atender la Nación durante 2026 y 2027.

Al cambiar esos títulos por otros con vencimientos posteriores, el Gobierno disminuye las amortizaciones que tendría que cubrir en los próximos años y distribuye los pagos en un periodo más amplio.

Hacienda explicó que la operación busca gestionar el riesgo de refinanciamiento, es decir, la necesidad de conseguir nuevos recursos para pagar deudas que llegan a su vencimiento. El reto es que esa renovación ocurre cuando las tasas están más altas, lo que encarece el costo de la deuda.

La alerta por tasas altas

El mayor costo de financiamiento ya se refleja en el mercado local. Según Diego Montañez-Herrera, analista senior de la Universidad Eafit, la tasa del TES con vencimiento en 2036 pasó de 11,9% a 12,5% en pocas semanas y cerró septiembre en 13,0%, su nivel más alto desde mayo de 2026. En términos simples, el mercado está cobrando más por prestarle dinero al Estado.

Más noticias: Colombia vuelve a tocar las puertas del FMI ante la crisis fiscal: ¿qué busca el Gobierno de De la Espriella?

Para el analista, este comportamiento encarece tanto la emisión como la refinanciación de la deuda.

Pero el fenómeno no se limita a los TES en pesos. Las tasas de los bonos que Colombia coloca en dólares y euros también subieron y, según el seguimiento de Montañez-Herrera, alcanzaron sus niveles más altos desde mayo.

El analista atribuye parte de este movimiento al contexto internacional, aunque advierte que Colombia ya llegaba a este escenario con un nivel elevado de riesgo. El EMBI, indicador que mide la prima que los mercados exigen para prestarle a un país frente a una referencia considerada de bajo riesgo, también continuó al alza.

Lea más: La deuda colombiana vuelve a encarecerse: el mercado exige tasas de hasta 12,7% para prestarle al Gobierno

El encarecimiento también alcanza a los títulos indexados a la inflación. De acuerdo con datos de Corficolombiana citados por Montañez-Herrera, los TES en UVR registraron alzas en septiembre: el de cinco años llegó a 6,27% y el de diez años, a 6,30%.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa reperfilar la deuda pública de Colombia?
Reperfilar la deuda significa cambiar los plazos de pago de las obligaciones de la Nación para trasladar vencimientos hacia años posteriores y reducir la presión financiera en el corto plazo.
¿Por qué Colombia está reperfilando su deuda pública?
El Gobierno busca reducir la presión de los vencimientos de deuda de 2026 y 2027 y gestionar el riesgo de refinanciamiento, especialmente en un contexto de tasas de interés elevadas.
¿Cuándo serán los próximos canjes de deuda pública de Colombia?
El Ministerio de Hacienda anunció nuevas jornadas de intercambio de deuda para el 22 de octubre y el 19 de noviembre de 2026.
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