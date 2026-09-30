Gobierno revoca zona de reserva alrededor del páramo de Santurbán, ¿qué cambia?

A partir de entonces, podrán operar títulos mineros existentes, pero eso dependerá de que cumplan con la normatividad y cuenten con los permisos requeridos.

En la práctica, esto significa que esa zona , de unas 75.000 hectáreas por fuera del páramo, mantendrá las restricciones para nuevas actividades mineras solo hasta marzo de 2027 y no hasta 2029 .

Es decir, el Ministerio de Ambiente revocó la medida que había extendido hasta 2029 la zona de reserva temporal ubicada en la provincia de Soto Norte.

El Ministerio de Ambiente reversó una decisión adoptada durante la última semana del gobierno de Gustavo Petro sobre el complejo de páramos Santurbán–Berlín. Esta medida, emitida justamente el 6 de agosto, protegía zonas alrededor del páramo de Santurbán por dos años.

Para la reserva anterior, el gobierno Petro indicó una metodología de “delimitación progresiva”. El Ministerio de Ambiente explicó entonces que esta herramienta permitía avanzar en aquellos municipios donde ya se habían completado las etapas de participación de las comunidades, mientras continuaban las conversaciones en los territorios que todavía tenían fases pendientes.

Ese mecanismo es precisamente uno de los puntos que genera discusión. Según la nueva decisión, no se podía adoptar una medida definitiva sobre una parte del territorio mientras las concertaciones seguían pendientes en otros municipios involucrados en el proceso.

La Sentencia T-361 de 2017, por su parte, ordenó que la nueva delimitación se hiciera mediante un procedimiento de participación amplio y que tuviera en cuenta a las comunidades afectadas por la decisión.

¿Y de dónde salió esa zona de reserva temporal? En 2025, el Ministerio de Ambiente había declarado esta zona como tal por dos años, hasta marzo de 2027. En agosto de 2026, durante el Gobierno Petro, la Resolución 0970 modificó la medida y extendió su vigencia hasta marzo de 2029. La nueva decisión del Gobierno dejó sin efecto esa extensión.

¿Y qué pasa con el proceso para delimitar definitivamente Santurbán? Ese proceso continúa.

La discusión de fondo sobre Santurbán lleva varios años y tiene como punto de partida la Sentencia T-361 de 2017. La Corte ordenó rehacer la delimitación de 2014 luego de concluir que en ese procedimiento se habían vulnerado derechos relacionados con la participación ambiental, el acceso a la información y el debido proceso.

Desde entonces, el Ministerio de Ambiente ha adelantado distintas etapas de participación y concertación con las comunidades. En julio de 2026, el propio Ministerio señalaba que llevaba cerca de ocho años trabajando en el proceso y que había adoptado la metodología de delimitación progresiva precisamente porque los municipios no habían avanzado al mismo ritmo.