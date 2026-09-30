Gobierno revoca zona de reserva alrededor del páramo de Santurbán, ¿qué cambia?

El Ministerio de Ambiente reversó una decisión adoptada durante la última semana del gobierno de Gustavo Petro sobre el complejo de páramos Santurbán–Berlín. Esta medida, emitida justamente el 6 de agosto, protegía zonas alrededor del páramo de Santurbán por dos años.
Es decir, el Ministerio de Ambiente revocó la medida que había extendido hasta 2029 la zona de reserva temporal ubicada en la provincia de Soto Norte.
En la práctica, esto significa que esa zona, de unas 75.000 hectáreas por fuera del páramo, mantendrá las restricciones para nuevas actividades mineras solo hasta marzo de 2027 y no hasta 2029.
A partir de entonces, podrán operar títulos mineros existentes, pero eso dependerá de que cumplan con la normatividad y cuenten con los permisos requeridos.