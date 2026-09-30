Westcol compró un robot humanoide de $330 millones, lo que cuesta más de un apartamento VIS en Medellín

Como si se tratara de una escena de una película de ciencia ficción, en medio de un stream de Westcol apareció un robot humanoide de casi 1,73 metros de altura. La máquina, que el creador de contenido compró para preparar su participación en una de las batallas de su evento Stream Fighters 5, que tendrá como particularidad un enfrentamiento tecnológico y costó más de US$100.000, según contó el propio streamer paisa. La cifra supera los $330 millones al convertirla a pesos colombianos y permite dimensionar el tamaño de la apuesta, pues el robot cuesta alrededor de 1,26 veces el valor máximo de un apartamento VIS en Medellín, cuyo tope para 2026 es de $262,6 millones cuando se aplican los 150 salarios mínimos establecidos para ciudades como Medellín. El humanoide será una de las novedades de la quinta edición de Stream Fighters, el evento de boxeo de creadores de contenido que se realizará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. En esta ocasión, Westcol y el cantante urbano Blessd tendrán un enfrentamiento entre robots, una modalidad que se incorpora por primera vez al espectáculo. Contexto: Stream Fighters 5: estas son las peleas y participantes del evento organizado por WestCol

La compra, sin embargo, va más allá de una excentricidad para un evento de entretenimiento. El precio de la máquina pone sobre la mesa cuánto puede costar hoy acceder a una de las tecnologías que empiezan a abrirse paso en empresas, universidades y otros sectores productivos.

Un robot que cuesta más que una vivienda VIS

Westcol contó, mediante sus habituales transmisiones en su canal de la plataforma Kick, que destinó más de US$100.000 para llevar el robot hasta Medellín. En sus redes sociales incluso resumió la compra con una frase: “100 mil USD el juguetico”. Sin embargo, con los gastos de importación, se sitúa la inversión en más de $330 millones. Para poner ese monto en términos cotidianos, el salario mínimo mensual legal vigente en Colombia para 2026 es de $1.750.905. Con ese valor, una vivienda VIS puede tener un tope de 135 salarios mínimos, equivalente a $236,4 millones, mientras que en ciudades con más de un millón de habitantes, entre ellas Medellín, el límite puede llegar a 150 salarios mínimos, es decir, $262,6 millones. Así, los más de $330 millones que Westcol atribuye a la compra equivalen a 1,26 apartamentos VIS llevados al tope de 150 salarios mínimos. También representan poco más de dos viviendas VIP, cuyo límite para 2026 es de 90 salarios mínimos, unos $157,6 millones. La comparación no significa que con ese dinero necesariamente se pueda comprar cualquier apartamento de esas características. Se trata de poner en perspectiva una inversión tecnológica que para la mayoría de los hogares colombianos está en el mismo orden de magnitud que una vivienda. Lea más: Petro salió a defender a Westcol por supuestas amenazas sin saber que se trataba de una serie de Minecraft

¿Qué está comprando Westcol por $330 millones?

El equipo mostrado por Westcol corresponde, según distintos reportes, a un robot humanoide de fabricación china. El propio creador de contenido lo ha presentado como un modelo T800, aunque algunos medios lo han identificado como un robot de tipo Unitree G1, por lo que la referencia exacta del modelo deberá distinguirse de las características generales de este tipo de máquinas. Lo que sí ha explicado Westcol es que el robot será programado para aprender movimientos que posteriormente realizará durante el enfrentamiento. “Aprende todo lo que yo le enseñe”, dijo el streamer al mostrar cómo pretende prepararlo para el combate. El artefacto no funciona como un humanoide autónomo que simplemente se sube al ring y decide qué hacer. De acuerdo con las declaraciones recogidas tras la presentación, sus movimientos para el espectáculo serán controlados mediante comandos y programación. Y allí aparece otra parte de la historia económica: el precio de estos robots no es necesariamente de $330 millones para todos los compradores. El costo cambia según la configuración, los componentes, las capacidades y, en el caso colombiano, los gastos asociados con importación, transporte, instalación y adaptación Entérese: ¿Se puede “apagar” una inteligencia artificial?

De los streamers a las empresas

Mientras Westcol lleva un humanoide al entretenimiento, en Colombia comienza a aparecer otro mercado alrededor de esta tecnología. Para hacerse a una idea al tamaño potencial de este mercado, el Fortune Business Insights estimó que a nivel mundial “los robots humanoides se valoraron en 4,89 billones de dólares en 2025 y se proyecta que crecerá de 6,24 billones de dólares en 2026. En cuanto al territorio nacional, las empresas especializadas en robótica ya están trabajando en la adaptación de robots humanoides y cuadrúpedos para sectores productivos. La apuesta no consiste únicamente en vender una máquina, sino en integrarle software, inteligencia artificial, sensores y programación para que pueda cumplir tareas específicas. Ese es el tipo de desarrollo que está impulsando Robotics 4.0 en Colombia, compañía que trabaja con plataformas internacionales de robótica y las adapta a necesidades empresariales. Sus aplicaciones abarcan sectores como petróleo y gas, seguridad, infraestructura, energías renovables, manufactura, agricultura, educación superior y servicios. La compañía ya supera los $1.500 millones en ingresos y espera duplicar el número de implementaciones durante el segundo semestre del año, de acuerdo con Arbulú. Su negocio no consiste únicamente en importar robots, sino en seleccionar plataformas desarrolladas por fabricantes internacionales y adaptarlas a las necesidades de empresas colombianas mediante software, inteligencia artificial, sensores y programación especializada. Lea más: IA, robots y datos: así 100 empresas de la industria de la moda buscan competir en Medellín La diferencia frente al robot industrial tradicional está precisamente en el entorno para el que fueron concebidos. Mientras muchos robots industriales operan en espacios controlados y realizan tareas muy específicas, los humanoides y cuadrúpedos buscan desplazarse en ambientes diseñados para personas: subir escaleras, atravesar rampas, moverse por terrenos irregulares o interactuar con diferentes elementos. Según Mario Arbulú, fundador de Robotics 4.0, alrededor de 150 empresas en el mundo están desarrollando robots humanoides, con China y Estados Unidos como los principales polos de esta industria. Colombia todavía está en una etapa temprana de adopción, pero ya existen implementaciones en sectores productivos. El negocio, por tanto, empieza a cambiar de escala: ya no se trata solamente de robots que aparecen en videos virales o eventos de influencers, sino de máquinas que buscan convertirse en herramientas para empresas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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