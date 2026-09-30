Nacional vs. Junior estará plagado de figuras a pesar de las lesiones; ¿cómo está el historial entre ambos clubes?

Los protagonistas de la final de la última Liga Betplay (2026-1), Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, se medirán en el Atanasio Girardot este miércoles 29 de septiembre (8:00 p.m./Win Sports+) en duelo válido por la fecha 3 de la Liga Betplay 2026-2. Este partido, que se aplazó en su momento por un concierto en el máximo recinto deportivo de los antioqueños, contará con figuras de lado y lado a pesar de la alta cantidad de lesiones, especialmente por la parte de Nacional.
Hay que destacar lo crucial que es este partido para ambas escuadras. Junior, equipo que ganó sus dos últimos partidos y logró salir del último lugar, ahora se ubica decimoquinto (15) y tiene la obligación de ganar en Medellín para seguir soñando con una clasificación a los ocho mejores del campeonato. Por el lado de Nacional, el Verde Paisa debe mejorar su eficacia de cara al arco y demostrar que no depende de individualidades para sacar adelante los compromisos de mayor exigencia.
Otro detalle que suma al “Clásico Moderno” del fútbol profesional colombiano son los duelos que se darán en la cancha, además de que hay jugadores de lado y lado que tienen historial con el rival. Por ejemplo, en Atlético Nacional atajará Franco Armani, arquero que supo ser verdugo de los junioristas al ser la gran figura en las finales de 2014-1 y 2015-2, donde el cuadro antioqueño se impuso por penales a los de Barranquilla con un “Santo de Casilda” gigante.
La contraparte de Armani en aquellos partidos era Mario Sebastián Viera. Máximo arquero ganador en la historia de Junior con 7 títulos y que junto al exarquero de River Plate protagonizó una de las rivalidades más importantes del FPC en la década pasada. En ambas defensas encontramos jugadores que tienen cierto pique con los “del frente”. Wiliam Tesillo jugó en Junior y, por su llegada a Nacional, no es muy querido por la parcialidad del Tiburón. Mientras que en Junior, zagueros como Jermein Zidane Peña o Daniel “Cacha” Rivera no esconden sus ganas de jugar contra Nacional.