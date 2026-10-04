Golpe a ‘La Terraza’: judicializan a 16 presuntos integrantes por extorsiones en Medellín y Sabaneta

La Fiscalía General de la Nación reportó un golpe estructural contra ‘La Terraza’, luego de la captura y judicialización de 16 presuntos integrantes de esta organización delincuencial, señalados de participar en extorsiones, amenazas, desplazamientos forzados, hurtos y otros delitos en Medellín y municipios del Valle de Aburrá. De acuerdo con el organismo investigador, los procesados harían parte de tres facciones vinculadas a la estructura: ‘Los de la Razón’, ‘Combo 13 de Noviembre’ y ‘La Matecaña’. Las capturas fueron realizadas por unidades de la Policía Nacional, con coordinación de fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Siga leyendo: A “Cepillo”, de La Matecaña, lo cogieron en operativo en el que cayeron nueve personas en el norte de Medellín

Imagen de los presuntos integrantes de ‘Combo 13 de Noviembre’ capturados.

‘Los de la Razón’: extorsiones y vehículos en Sabaneta

Una de las acciones estuvo dirigida contra ‘Los de la Razón’, como sería conocida la estructura que tendría presencia en Sabaneta y que, según la Fiscalía, estaría involucrada en exigencias económicas a habitantes y comerciantes. En algunos de los casos investigados, los presuntos integrantes se habrían apropiado de vehículos de las víctimas y habrían condicionado su devolución al pago de determinadas cantidades de dinero. En La Estrella, Sabaneta e Itagüí fueron capturados Hernando Arturo Mazo Peláez, alias Nando; Leonardo Restrepo Olaya, alias Lulo; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias Pelu, y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias Cadena. La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la posible participación individual de cada uno, los delitos de concierto para delinquir, extorsión, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado, todos agravados.

‘Combo 13 de Noviembre’ y las presiones a comerciantes

Otro de los frentes investigados corresponde al ‘Combo 13 de Noviembre’, una estructura vinculada a ‘La Terraza’ que tendría presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina, en la comuna 8 de Medellín. Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los integrantes de este grupo estarían cobrando entre $50.000 y $200.000 semanales a propietarios de tiendas, criaderos de cerdos, recicladores y funcionarios encargados de instalar servicios de telecomunicaciones. Las exigencias económicas estarían acompañadas de amenazas y presiones para obligar a las víctimas a abandonar el sector en plazos que no superarían las 24 horas. Tres capturados fueron presentados ante un juez Entre los capturados están John Alexander Baquero Rojas, señalado como uno de los cabecillas del ‘Combo 13 de Noviembre’; Jorge Iván Flórez Marín, alias Jorgito, y Carlos Andrés Hincapié Ríos, alias Orejas. Un fiscal Gaula les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa agravada, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Le puede interesar: Cayeron 14 presuntos miembros de La Terraza que venderían drogas en El Peñol, Antioquia

‘La Matecaña’: extorsiones y tráfico de estupefacientes

La operación también alcanzó a ‘La Matecaña’, otra de las facciones que, según la Fiscalía, estaría vinculada a ‘La Terraza’. Esta estructura tendría como zonas de incidencia las comunas 5, 6 y 7 de Medellín y estaría dedicada al tráfico de estupefacientes y a la extorsión de comerciantes, particulares y turistas. La Fiscalía señala a José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo, como jefe de esta facción. Según la investigación, tendría bajo su coordinación a varias personas que obtendrían recursos mediante estas actividades y utilizarían amenazas contra las víctimas y sus bienes. Alias Cepillo y ocho de sus presuntos cómplices fueron capturados. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Uno de los hechos documentados por las autoridades está relacionado con la retención de un ciudadano, a quien presuntamente le exigieron $88 millones por una supuesta deuda. Según la Fiscalía, los integrantes de ‘La Matecaña’ se habrían apoderado de su vehículo y lo habrían mantenido retenido mientras insistían en el pago de la suma. Finalmente, le devolvieron el automóvil, pero lo obligaron a abandonar su residencia. Otro caso investigado ocurrió en la comuna 5, donde un hombre habría sido torturado en medio de presiones para que entregara dinero. La víctima logró escapar, pero al llegar a su vivienda habría encontrado a integrantes del grupo ilegal, quienes le arrebataron una cadena de oro y dinero en efectivo.

Imagen de los capturados de ‘La Matecaña’.