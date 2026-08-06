Con manillas, miembros de La Terraza identificaban a informales para cobrar vacunas en el Estadio y La Macarena

Las bandas criminales aprovecharon los partidos de fútbol, los conciertos y hasta las misas religiosas para sacar provecho económico. Con manillas, integrantes del grupo criminal La Terraza identificaban a los comerciantes informales que se ubicaban en las afueras de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Centro de Eventos La Macarena para cobrarles extorsión. No perdonaban a nadie. Según el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, a los revendedores de boletas le cobraban 80.000 pesos si era para los partidos de Atlético Nacional o Independiente Medellín. Para el caso de los conciertos, el monto podía subir a los 100.000 pesos.

Quienes administran los parqueaderos públicos de los alrededores de este espacio, el cobro de la extorsión en cada evento estaba entre los 200.000 y los 300.000 pesos, mientras que a los llamados “trapitos rojos” (parqueadores informales en la calle) les pedían 3.000 pesos por moto parqueada y 8.000 pesos por carro. “Una vez le hacían el cobro, le ponían una manilla para saber quiénes habían pagado. Después de hacer los cobros, daban una vuelta para saber quiénes estaban al día y quienes les debían plata, con el fin de determinar el accionar”, explicó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía.

Entérese: Por piques, presunto integrante de combo habría provocado muerte de un extranjero en Campo Valdés, Medellín El negocio para estos criminales era redondo cada evento masivo. Se estima que podrían sacar de cada uno hasta 300 millones de pesos, los cuales eran reinvertidos en el fortalecimiento de estas estructuras delincuenciales. Pero esto no era todo. Los miembros de este grupo criminal también se encargaban de coordinar el cosquilleo y el hurto de pertenencias durante estos eventos masivos, aumentando así sus ingresos ilícitos, indicaron las autoridades. Por estos hechos, la Policía Metropolitana, en apoyo con la Secretaría de Seguridad de Medellín y la Fiscalía, lograron la captura de 11 personas y la aprehensión de dos menores de edad quienes, según las investigaciones, se encargarían de coordinar y efectuar estos cobros ilegales y poner las manillas. Le puede interesar: Masacre en Andes: disputa entre el Clan del Golfo y La Terraza dejó tres hombres asesinados Entre los detenidos por estos hechos se encuentra alias El Sobri, presunto integrante de La Terraza y quien se encargaría de coordinar las actividades ilícitas en las comunas 11 (Laureles-Estadio) y 12 (La América. También se sumaron otros tres coordinadores estratégicos de esta organización. Durante la captura, las autoridades incautaron tres armas de fuego, dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, los cuales serán analizados para encontrar si hay evidencias sobre los movimientos de esta organización delincuencial.

El alias de El Sobri se lo pusieron al capturado por ser el sobrino de Julio César Montoya Bustamante, alias Serrucho, a quien las autoridades capturaron el 23 de octubre de 2018 en el barrio San Diego, de Medellín, cuando intentaba presentar una licencia de conducción falsa. Montoya Bustamante sería uno de los mayores hombres de confianza de José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, legendario cabecilla de esta facción criminal. La labor de alias Serrucho hasta su captura sería la de coordinar homicidios, secuestros, extorsiones y tráfico de drogas a Chile, Francia y China. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas frecuentes