Con manillas, miembros de La Terraza identificaban a informales para cobrar vacunas en el Estadio y La Macarena

Las bandas criminales aprovecharon los partidos de fútbol, los conciertos y hasta las misas religiosas para sacar provecho económico. Con manillas, integrantes del grupo criminal La Terraza identificaban a los comerciantes informales que se ubicaban en las afueras de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y el Centro de Eventos La Macarena para cobrarles extorsión.
No perdonaban a nadie. Según el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, a los revendedores de boletas le cobraban 80.000 pesos si era para los partidos de Atlético Nacional o Independiente Medellín. Para el caso de los conciertos, el monto podía subir a los 100.000 pesos.