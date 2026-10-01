¿Quién es Gorka Abascal, la joya del Real Madrid que eligió jugar por Colombia y qué otros talentos están en su situación?

El fútbol colombiano sigue encontrando talento en el exterior. Esta vez, el nombre que comienza a llamar la atención es el de Gorka Abascal, un joven volante nacido en España, de raíces colombianas, que se perfila como una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid y que decidió representar a la Selección Colombia.
Abascal, quien acabó de cumplir 16 años, firmó una extensión de su contrato con el conjunto blanco hasta 2030, una muestra de la confianza que tiene el club en su proyección. Además, fue titular en el triunfo 2-1 de Colombia Sub-17 frente a Egipto, en un compromiso de preparación para el Mundial de la categoría que se disputará en Catar.
Pese a haber sido tentado por España, el mediocampista optó por vestir la camiseta tricolor, en reconocimiento a sus raíces familiares. Nació en Bilbao, pasó por las divisiones menores del Athletic Club y su rendimiento le permitió llegar a las categorías inferiores del Real Madrid, donde continúa su proceso de formación.