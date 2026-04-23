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Grupo Éxito nombra a Juan Lucas Vega como nuevo gerente general en Colombia

La compañía anunció la designación de Juan Lucas Vega Palacio, actual vicepresidente inmobiliario, como nuevo gerente general en el país. Asumirá el cargo el 1 de julio tras la salida de Carlos Mario Giraldo.

  • Juan Lucas Vega asumirá la gerencia general de Grupo Éxito en Colombia a partir de julio de 2026. FOTO: CORTESÍA
    Juan Lucas Vega asumirá la gerencia general de Grupo Éxito en Colombia a partir de julio de 2026. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 12 horas
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Grupo Éxito anunció este 23 de abril el nombramiento de Juan Lucas Vega Palacio como nuevo gerente general en Colombia, en el marco de su proceso de sucesión interna.

La compañía informó que la designación se hará efectiva a partir del 1 de julio de 2026. Vega, quien se desempeña desde 2013 como vicepresidente inmobiliario, continuará además liderando este negocio en la región.

El anuncio se da apenas días después de que Carlos Mario Giraldo Moreno confirmara su salida de la gerencia general, prevista para el 30 de junio, tras más de 18 años en la compañía.

Entérese: “Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito

Desde el Grupo destacaron que el nombramiento responde a un proceso estructurado y al reconocimiento del talento interno. Durante su trayectoria, Vega ha liderado el desarrollo del negocio inmobiliario, incluyendo la consolidación de la marca Viva, uno de los activos estratégicos del grupo.

Al cierre de 2025, este segmento operaba más de 807.000 metros cuadrados de área arrendable, con niveles de ocupación cercanos al 98% y un portafolio valorado en cerca de $4 billones.

Es un honor asumir este rol y acompañar el proceso de transformación del Grupo Éxito en Colombia”, señaló Vega tras su designación.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Grupo, Carlos Calleja, afirmó que se trata del “líder indicado” para continuar con la evolución de la compañía.

Lea más: “Colombia no tiene un problema de falta de recursos, sino de cómo se administran”, Carlos Mario Giraldo, gerente del Éxito

El peso del negocio inmobiliario en la estrategia

Durante su paso como vicepresidente inmobiliario, Vega lideró el desarrollo de este segmento, consolidando la marca Viva como una de las plataformas de centros comerciales más relevantes del país y un activo estratégico para la compañía.

Al cierre de 2025, el negocio inmobiliario del Grupo Éxito operaba más de 807.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA), con niveles de ocupación del 98%. Además, el portafolio de Viva Malls alcanzó un valor cercano a los $4 billones, con un margen Ebitda de 80,7%.

Estos resultados han sido clave en la diversificación del grupo y en la construcción de un ecosistema que va más allá del comercio tradicional, uno de los pilares que marcarán la nueva etapa bajo el liderazgo de Vega.

Conozca también: Fundación Éxito despide a Carlos Mario Giraldo y resalta su legado en la lucha contra la desnutrición infantil

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