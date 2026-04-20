x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito

El histórico directivo anunció que dejará la compañía el 30 de junio de 2026, tras más de 18 años liderando su transformación. En un mensaje a empleados, destacó los logros colectivos y el momento actual del grupo.

  • Carlos Mario Giraldo dejará la Gerencia del Grupo Éxito tras liderar su expansión hacia el comercio omnicanal y nuevos negocios. FOTO: CAMILO ECHEVERRY
    Carlos Mario Giraldo dejará la Gerencia del Grupo Éxito tras liderar su expansión hacia el comercio omnicanal y nuevos negocios. FOTO: CAMILO ECHEVERRY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
bookmark

Después de casi dos décadas al frente de una de las compañías más influyentes del comercio en Colombia, Carlos Mario Giraldo Moreno anunció que dejará la Gerencia General del Grupo Éxito el próximo 30 de junio de 2026, en medio de un proceso de transformación empresarial que hoy día marca el rumbo del sector.

Su salida se produce tras más de 18 años en la compañía y luego de liderar una etapa clave caracterizada por la digitalización, la evolución de formatos de tienda y la consolidación de un ecosistema de negocios que va más allá del retail tradicional.

En una carta dirigida a los empleados, Giraldo explicó que se retira “con la satisfacción de haber contribuido a su consolidación comercial y a la construcción de un mejor país”, y destacó el momento que atraviesa la empresa tras la llegada del Grupo Calleja, con resultados que, según dijo, evidencian una evolución positiva.

InfogrÃ¡fico
“Dejo una organización que ha logrado cosas perdurables”: la carta con la que Carlos Mario Giraldo anuncia su retiro del Grupo Éxito

Le puede interesar: Grupo Éxito multiplicó por 10 sus utilidades en 2025 y superó los $592.000 millones

Un legado de transformación y omnicanalidad

Durante su gestión, Grupo Éxito fortaleció su posición como uno de los principales jugadores del retail en Colombia. Bajo el liderazgo de Giraldo, la compañía impulsó formatos innovadores como Éxito Wow y Carulla Fresh Market, al tiempo que avanzó en la integración de su operación física y digital.

Uno de los hitos más relevantes fue el crecimiento del canal omnicanal, que hoy representa cerca del 14% de las ventas en Colombia, así como la consolidación del negocio textil con marcas propias como Arkitect, Bronzini y People, que alcanzan ventas cercanas a 45 millones de unidades anuales, en su mayoría producidas en el país.

A esto se suma el liderazgo en el negocio de centros comerciales con activos como Viva Envigado, y el desarrollo de alianzas estratégicas como Puntos Colombia, en conjunto con Bancolombia, que se ha convertido en una de las principales plataformas de fidelización del país, llegando a cerca de uno de cada tres hogares.

“Dejo una organización que en equipo ha logrado cosas perdurables”, afirmó el directivo, al resaltar también la fortaleza del ecosistema del grupo, que incluye negocios financieros, inmobiliarios y comerciales.

Lea más: Éxito vende 12 tiendas en Argentina y refuerza su negocio inmobiliario en la región

Reconocimiento de la Junta y transición en marcha

Desde la alta dirección, tanto Francisco Calleja, presidente de la Junta Directiva, como Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, destacaron el liderazgo y la huella que deja Giraldo en la organización.

“Queremos agradecerle todo su esfuerzo, compromiso y cariño con el que ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito. Será siempre un amigo de la empresa”, señaló Francisco Calleja.

Por su parte, Carlos Calleja resaltó no solo su rol profesional, sino también su calidad humana: “Hemos tenido en Carlos Mario a un gran compañero y amigo. Su sueño de ver crecer la empresa y generar oportunidades para todos sigue siendo compartido”.

Giraldo también resaltó que deja una base sólida para la continuidad del negocio, con un equipo directivo “joven y experimentado”, resultado de un proceso de sucesión interna que garantiza estabilidad y capacidad de innovación.

Conozca también: Fundación Éxito invirtió más de $23.700 millones en 2025 para combatir la desnutrición infantil

Un mensaje de cierre con sello personal

En su despedida, el ejecutivo hizo énfasis en el valor del trabajo colectivo y en el papel de los colaboradores, proveedores y clientes en la construcción de la compañía.

“Han sido años llenos de retos, de satisfacciones, de grandes amigos e innumerables aprendizajes. Todo responde a un trabajo colectivo”, afirmó.

Asimismo, dejó un mensaje que resume su filosofía de liderazgo: “Estas posiciones son prestadas y sirven ante todo para servir”.

Con su salida, se cierra un ciclo clave para el Grupo Éxito, mientras el mercado queda atento al perfil de quien asumirá su cargo en la compañía en una nueva etapa marcada por la competencia, la digitalización y los cambios en el consumo.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos