Este es el cortometraje que retrata el embarazo en la diáspora que podrá verse en Medellín en el Alternativa Film Fest

Ya comenzó el paso por Medellín del Alternativa Film Fest, el festival de cine nómada enfocado en producciones que cuenten historias de impacto social. Esta es la primera vez que la iniciativa de la plataforma de movilidad inDrive llega a Latinoamérica, donde por diez días será la vitrina de 15 películas y 15 cortometrajes de creadores asiáticos y latinos. Le puede interesar: Películas y cortos colombianos que podrán verse en Medellín en el Alternativa Film Festival 2026 Uno de los cortos que hace parte de la competencia del festival es Presente en los grandes momentos, de la documentalista venezolana Pamela Andrea Martínez Barrera.

Las categorías del Alternativa Film Fest

En total, los cortometrajes del Alternativa Film Fest están agrupados en tres categorías: familia, identidad y territorio. El de Martínez se encuentra en esta última “caja” que reúne aquellas producciones que son “un punto de encuentro entre lo profundamente personal y lo político en gran escala, desafiando las normas del género y las expectativas del espectador”. Con experiencias diversas y a menudo intensas, estas películas reflexionan sobre ideas como el territorio y el hogar, la migración y la pertenencia, y nos llevan a nuevos espacios, tanto imaginarios como ‘reales’”.

¿De qué trata Presente en los grandes momentos?

Presente en los grandes momentos sigue el viaje que hace Pamela –quien vive en Estados Unidos– a Panamá para visitar a su hermana, que está embarazada de seis meses, con la esperanza de sanar las heridas que dejó la migración, ya que ambas tuvieron que salir de Venezuela por la incertidumbre política y económica. “Quería una excusa para estar con ella en ese momento. Aunque era algo emocionante, también implicaba ser mamá migrante sin tener el apoyo familiar. Yo quería acompañarla. Puede leer: Netflix le apuesta al futuro del cine colombiano con cuatro programas para la formación creativa Al final, terminó siendo una exploración sobre lo que realmente significa ser familia cuando estás en la diáspora, y sobre la necesidad de revisitar el pasado para entender cómo romper ciclos y darle un futuro diferente a mi sobrino”, cuenta la directora. En 2016, Martínez salió de su país natal gracias a una beca que ganó para estudiar en el extranjero. En ese momento, la situación política y económica era “crítica”: “Había que hacer fila para comprar papel higiénico y conseguir harina para las arepas”.

En el exterior se formó, pero a pesar de desarrollar su carrera lejos de casa, su tierra siempre ha estado presente en su trabajo. Su primer documental, Estado fallido, se estrenó en 2021 y “explora la polarización política y social en la comunidad de Canaima, en Venezuela, donde el pueblo indígena pemón kamaracoto intenta sobrevivir a través del turismo en medio de una profunda crisis socioeconómica”, como dice la sinopsis. Y en 2023 hizo Illegal Alien, una exposición artística acompañada por un film basados en una investigación sobre los recorridos físicos y emocionales de mujeres venezolanas que buscan refugio. “Estar afuera, en un momento tan crítico, me dio la oportunidad de crecer, pero también me hizo sentirme lejos de mi familia. No podía ayudarlos, no tenía cómo hacerlo, y eso me afectó mucho. Le puede interesar: Natalia Reyes cuenta cómo fue perseguida en Venezuela su película “Aún es de noche en Caracas” Esa experiencia también me llevó a replantear mi relación con Venezuela y me hizo ver el cine con otra mirada. No quiero desentenderme ni hacer películas desconectadas de esa realidad. Creo que primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, atravesar un duelo por lo que nos enseñaron a valorar y aprender a reconstruirlo para reconocer el verdadero valor de lo que hacemos”, asegura la cineasta.

En cuanto a espacios como el Alternativa Film Fest, Martínez considera que son claves porque significan que se está valorando el trabajo de los nuevos realizadores audiovisuales. Además, de este evento en particular resalta el impacto que tiene “descentralizar dónde ocurren los festivales y pensar en audiencias potenciales en lugares a los que no se les ha dedicado el tiempo ni la organización necesarios para promover el cine”. Pamela cree que el valor también está en que esta sea una plataforma por la que circulan producciones de gran calidad que no siempre llegan a espacios grandes de exhibición, como las salas de cine. Presente en los grandes momentos se proyectará el lunes 27 de abril a las 05:00 de la tarde en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM).

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