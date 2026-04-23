Este es el cortometraje que retrata el embarazo en la diáspora que podrá verse en Medellín en el Alternativa Film Fest

Ya comenzó el paso por Medellín del Alternativa Film Fest, el festival de cine nómada enfocado en producciones que cuenten historias de impacto social.
Esta es la primera vez que la iniciativa de la plataforma de movilidad inDrive llega a Latinoamérica, donde por diez días será la vitrina de 15 películas y 15 cortometrajes de creadores asiáticos y latinos.
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Uno de los cortos que hace parte de la competencia del festival es Presente en los grandes momentos, de la documentalista venezolana Pamela Andrea Martínez Barrera.