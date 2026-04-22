El Café de Colombia vuelve al ciclismo mundial: patrocinará al equipo de Egan

La marca Café de Colombia Volverá al ciclismo mundial y en un equipo de grandes pergaminos. El Ineos Grenadiers, que ha mostrado aprecio por los corredores del país y al que pertenecen actualmente Egan Bernal y Brandon Rivera.

Este miércoles, a través de su cuenta en X, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, dio a conocer su alianza, desde la próxima temporada, con la escuadra británica.

Horas después de la destacada actuación de Egan en la tercera etapa del Tour de los Alpes, en la que escaló a la tercera posición de la clasificación general, se dio la buena noticia, logrando de esta manera que esta marca país se pueda ver en los uniformes del prestigioso elenco.

“El café de Colombia vuelve al pelotón donde están los mejores”, aseguró Bahamón, destacando la importancia de este acuerdo.

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