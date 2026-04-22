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El Café de Colombia vuelve al ciclismo mundial: patrocinará al equipo de Egan

Con esta alianza con el Ineos se espera impulsar más la caficultura de Colombia y la marca país.

  • Egan también compartió en las redes sociales la noticia del nuevo patrocinio que tendrá el Ineos, el Café de Colombia. FOTO INSTAGRAM BERNAL
    Egan también compartió en las redes sociales la noticia del nuevo patrocinio que tendrá el Ineos, el Café de Colombia. FOTO INSTAGRAM BERNAL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
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La marca Café de Colombia Volverá al ciclismo mundial y en un equipo de grandes pergaminos. El Ineos Grenadiers, que ha mostrado aprecio por los corredores del país y al que pertenecen actualmente Egan Bernal y Brandon Rivera.

Este miércoles, a través de su cuenta en X, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, dio a conocer su alianza, desde la próxima temporada, con la escuadra británica.

Horas después de la destacada actuación de Egan en la tercera etapa del Tour de los Alpes, en la que escaló a la tercera posición de la clasificación general, se dio la buena noticia, logrando de esta manera que esta marca país se pueda ver en los uniformes del prestigioso elenco.

“El café de Colombia vuelve al pelotón donde están los mejores”, aseguró Bahamón, destacando la importancia de este acuerdo.

Conozca: Colombia sigue sumando medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, ¿quiénes subieron al podio?

"Volvemos a los grandes escenarios del ciclismo mundial, donde la disciplina, la resiliencia y la excelencia marcan la diferencia. Volvemos a conectar nuestro origen con una audiencia global, llevando el nombre de más de 540 mil familias cafeteras a las carreteras más exigentes del mundo”, agregó el dirigente en la publicación, en la que además compartió un video en el que se ve y escucha a Bernal hablando del equipo Café de Colombia, que rodó por las carreteras europeas entre los años 1983 y 1990.

El Café de Colombia fue el equipo que me inspiró a montar en bicicleta cuando era un niño en Zipaquirá, y ahora quiero asegurarme que estará presente para las nuevas generaciones”, comentó Egan.

Cabe recordar que el Café de Colombia dejó huella en el plano internacional. Por ejemplo, en 1987, Luis Alberto Herrera fue campeón de la Vuelta a España en representación de dicho escuadrón.

“Esto es marca país, construcción de valor, esto es Café de Colombia en movimiento, porque sabemos lo que hacemos”, finalizó Bahamón.

Cabe recordar, que el piloto de automovilismo Sebastián “Tatán” Garzón también cuenta el patrocinio oficial de Café de Colombia. El deportista compite en el Campeonato USF2000 (parte del programa USF Pro Championships), un escalafón fundamental en el camino hacia la IndyCar.

Siga leyendo: Egan Bernal va por el triunfo en Europa: ya es tercero en el Tour de los Alpes

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el Café de Colombia en el ciclismo?
El Café de Colombia fue una histórica marca patrocinadora de equipos colombianos de ciclismo que compitieron en Europa en los años 80 y 90, y que ahora regresa al ciclismo mundial.
¿Por qué es importante el regreso del Café de Colombia al ciclismo?
Porque representa el retorno de una marca icónica del deporte colombiano y fortalece la presencia de Colombia como potencia en el ciclismo mundial.
¿Cuál es la historia del Café de Colombia en el ciclismo?
El equipo original del Café de Colombia compitió en Europa en las décadas de 1980 y 1990, logrando victorias importantes como la Vuelta a España de Luis Herrera.

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