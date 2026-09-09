Grupo Sura citó a sus accionistas a asamblea extraordinaria, ¿qué les propondrá?

Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) convocó a sus accionistas a una asamblea extraordinaria, en la que les planteará una estrategia dirigida a fortalecer la rentabilidad de la empresa, optimizar el uso del capital y generar valor sostenible para sus socios.
La propuesta central es acometer un programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones, en los próximos 18 meses. La idea será sometida a votación este jueves, 10 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Teatro Suramericana, en Medellín.