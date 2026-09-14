Procuraduría suspendió a dos dragoneantes por fallas en los controles de la polémica fiesta en la cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a los dragoneantes del Inpec Juan Camilo Góez David y Nairo Vargas Rubio por las irregularidades en los controles de ingreso durante la polémica fiesta realizada el pasado 8 de abril en la cárcel La Paz de Itagüí, que fue noticia nacional. El ente de control les impuso una suspensión e inhabilidad de seis meses tras determinar que omitieron realizar las anotaciones y registros correspondientes en la minuta de ingreso de la agrupación musical del artista Nelson Velásquez que se presentó en el establecimiento penitenciario. Entérese: Los beneficios que directiva del Inpec autorizó a cabecillas de la “Paz Urbana” de Petro en cárcel de Itagüí La Procuraduría calificó las faltas como graves, cometidas a título de culpa grave, y señaló que la conducta de los funcionarios tuvo trascendencia social porque generó desconfianza en la ciudadanía frente a las entidades del Estado, particularmente el Inpec. La sanción tuvo en cuenta, además, la confesión realizada por ambos funcionarios durante la etapa de instrucción, lo que permitió aplicar una reducción a la pena.

La fiesta que desató la investigación

Los hechos ocurrieron el 8 de abril, cuando en un pabellón de la cárcel La Paz, donde permanecían cabecillas de estructuras criminales que siembran terror en el Valle de Aburrá y sus alrededores, y vinculados a los diálogos de paz del Gobierno, se realizó una celebración en la que participaron artistas y personas externas al penal. El artista vallenato Nelson Velásquez amenizó el evento, al que asistieron más de 100 personas que no estaban privadas de la libertad, entre entradas de autos lujosos, de personas externas sin registrar, garrafas de guaro, viandas e incluso servicio de meseros. El evento habría sido organizado para celebrar el cumpleaños de alias Pocho, o Paulo Andrés Torres Flórez, máximo cabecilla de la estructura criminal La Agonía.

Su historial criminal es extenso. Las autoridades lo vincularon con homicidios, desplazamientos forzados, tráfico de droga y extorsiones en la comuna 13 de Medellín. Su rostro llegó a estar en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Fue capturado en marzo de 2019 —hecho que el entonces alcalde Federico Gutiérrez celebró públicamente— y condenado a 20 años de prisión por extorsión agravada y concierto para delinquir. Para saber más: Guardias del Inpec confiesan su responsabilidad en controles de polémica fiesta de gestores de paz en cárcel de Itagüí Las autoridades también lo investigan por homicidios, entre ellos el asesinato de la lideresa comunal Liliana Patricia Cataño en 2017. Fue nombrado como vocero suplente de la Mesa de Paz Urbana durante el gobierno de Gustavo Petro. La situación generó cuestionamientos por las condiciones de seguridad y los controles que permitieron el ingreso de los elementos y visitantes al establecimiento. Días después se conoció que las cámaras del establecimiento penitenciario no estaban en funcionamiento.

Tras conocerse el caso, el Inpec anunció cambios en la dirección del penal y en el comando de vigilancia, además de una investigación contra funcionarios que estaban de servicio. Aunque la Procuraduría ya estableció responsabilidad disciplinaria contra Góez y Vargas, la investigación por los hechos continúa abierta. El Ministerio Público precisó que el proceso contra los demás funcionarios investigados, entre ellos el entonces director encargado del penal, permanece en la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia. Esto significa que todavía falta determinar si hubo otras responsabilidades por las condiciones en las que se permitió la realización de la celebración. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Cabe recordar que la sanción contra los dos dragoneantes corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que el proceso disciplinario aún puede tener recursos. El caso sigue bajo investigación para establecer cómo funcionaron los controles de seguridad de la cárcel y quiénes más pudieron tener responsabilidad en las irregularidades ocurridas durante la celebración. Lea más: El primer golpe del gobierno de Abelardo: así sacaron a los 117 capos de la cárcel de Itagüí

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