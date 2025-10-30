Guane: la startup que nació en la UdeA y exporta IA a 9 países

Leonardo Pachón y Joseph Vergel llamaron a su empresa Guane, como un tributo a la tribu indígena que lleva el mismo nombre. Juntos, encontraron la forma de unir la academia y la industria, mediante el desarrollo de soluciones apalancadas en datos. Hoy, como partners de Google en el desarrollo de la IA en Latinoamérica, sostienen que es una herramienta que acelera procesos y abarata costos.
En el más reciente episodio de ¿Qué me funcionó?, serie de pódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, Leonardo nos cuenta su historia.