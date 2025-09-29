Gustavo Bolívar cuestionó apoyos a Daniel Quintero en la consulta de la izquierda: “Eso no es gratis, hay mucha plata”

Bolívar reconoció que Gustavo Petro busca evitar una consulta con baja participación que debilite la percepción del movimiento. Sin embargo , criticó que se permita competir a Quintero.

“Es que a mí lo que me parece la incoherencia de la izquierda es que líderes que me han acompañado varios años, que yo consideraba que eran muy firmes, de repente dejan de contestarme el teléfono y después aparecen en las redes sociales apoyando a Quintero. Eso no es gratis, hay mucha plata porque son líderes que también necesitan plata para funcionar y nosotros nunca les damos, porque no hacemos ese tipo de política”, dijo.

Cabe recordar que el pasado viernes el Pacto Histórico por fin definió quiénes son las figuras políticas que tendrán espacio en la consulta interna de octubre, que son Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

El también exdirector del Departamento para la Prosperidad Social, quien recientemente renunció a participar en la consulta para apoyar al senador Iván Cepeda, afirmó que el ingreso de Quintero transformó lo que debía ser una competencia interna de la izquierda en “un frente amplio chiquito” , donde aparecieron apoyos de casas políticas conservadoras y liberales.

En entrevista con Blu Radio, Bolívar aseguró que la llegada de Quintero ha venido generando divisiones dentro de la izquierda y respaldos de sectores políticos, al parecer motivados por el movimiento de “mucha plata”.

“Sí considero que la llegada de Quintero dinamitó el proceso de unidad que teníamos, porque ya estamos de acuerdo todos los candidatos haciendo nuestras campañas tranquilas, con poco dinero, como se hacen las campañas en la izquierda, pero de repente aparece este montón de cosas y un personaje muy cuestionado, además imputado por corrupción, que nos empieza a llegar informes que está haciendo alianzas por todo el país con partidos que no son del partido histórico, entonces dijimos, “Aquí esto se dañó”, dijo.

El exsenador mencionó supuestos acercamientos de Quintero con figuras como Dilian Francisca Toro en el Valle, los Torres en Atlántico, Trujillo y Bedoya en Antioquia, entre otros.

“Aparecen las casas políticas apoyando a esta persona, no sabemos a cambio de qué, cuál será el acuerdo o si la está alquilando las maquinarias o si la está comprando o no sabemos por qué motivo, pero lo que sí está claro es que está haciendo acuerdos por todo el país con gente distinta a la del pacto histórico”, añadió.

El dirigente insistió en que la única salida es que Carolina Corcho e Iván Cepeda logren unirse antes del cierre de listas. “Si no se unen, nos gana Quintero y la izquierda, el trabajo de tres, cuatro décadas se le entrega a esos sectores oscuros”.

Bolívar incluso anticipó que, en caso de un triunfo de Quintero en octubre, se lanzaría a la consulta del Frente Amplio en marzo. “Con o sin aval, en esta ocasión ya no pido permiso porque aquí hay una responsabilidad con esta lucha”, sostuvo.

El exsenador también criticó que algunos ministros y dirigentes cercanos al Gobierno expresen públicamente respaldo a Quintero. “Yo no podría hablar por el presidente ni pensar por él, pero yo pienso que él al final ya después de que le llegan todos estos cuentos se da cuenta que aquí hay un error, porque resulta que el señor Quintero, que tiene todos estos ruidos de corrupción. El hermano también está con un poco de ruidos. Sin embargo, él se victimiza, es muy poderoso en las redes y ha logrado generar un relato de víctima donde nosotros queremos dividir, que no lo queremos hacer llegar, que porque él va ganando las encuestas. Una encuesta que se inventa de inteligencia artificial porque oficialmente nunca ha habido una sola encuesta donde él vaya ganando”, apuntó.

Bolívar advirtió que la participación de Daniel Quintero es una “interferencia” a la izquierda. “Una persona que está trayendo votos de otros lados, pues ya no es una consulta de la izquierda y es muy peligroso que quede en manos de esta persona”.