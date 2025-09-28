“Averiguaremos dónde han estado escondiendo su dinero”: EE. UU. tiene en el radar a Quintero

Las autoridades estadounidenses ahora podrían convertirse en el nuevo dolor de cabeza del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. A escasos meses de estar por primera vez en los estrados, luego de que la Fiscalía General de la Nación lo incluyera entre los imputados por el escándalo del lote de Aguas Vivas, el exmandatario local ahora podría ser escrutado por el gobierno federal de Estados Unidos.
El escenario quedó sobre la mesa luego de que este fin de semana dos altos funcionarios de ese país, incluido el subsecretario de Estado, Christopher Landau, no pasaran por alto unas declaraciones que el también precandidato del Pacto Histórico publicó en sus redes sociales para respaldar el polémico discurso que improvisó el presidente Gustavo Petro en las calles de Nueva York y le costó su visa.