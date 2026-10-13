Petro denunciará a Angie Rodríguez y a Eva Ferrer por señalamientos contra Verónica Alcocer

El expresidente Gustavo Petro dijo que denunciará a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez tras “calumniarlo” a él y a su familia. Esto, tras revelaciones dadas por la primera contra Verónica Alcocer, en las que señaló a la exprimera dama de presuntamente “transportar armas y drogas” en viajes durante el gobierno Petro.
Por su parte, la segunda, quien fuera directora del Fondo Adaptación, también dio declaraciones en las que denunció, entre otras, que Laura Sarabia supuestamente chantajeaba al exmandatario.
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