Petro denunciará a Angie Rodríguez y a Eva Ferrer por señalamientos contra Verónica Alcocer

El expresidente Gustavo Petro dijo que denunciará a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez tras “calumniarlo” a él y a su familia. Esto, tras revelaciones dadas por la primera contra Verónica Alcocer, en las que señaló a la exprimera dama de presuntamente “transportar armas y drogas” en viajes durante el gobierno Petro. Por su parte, la segunda, quien fuera directora del Fondo Adaptación, también dio declaraciones en las que denunció, entre otras, que Laura Sarabia supuestamente chantajeaba al exmandatario. Le puede interesar: “Si aparecen pruebas, estoy fuera del Pacto Histórico”: Gustavo Bolívar tras declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Petro cuestiona las entrevistas y desmiente a exdirectora del Fondo Adaptación

En su mensaje, Petro se fue contra la Revista Semana, quien realizó la entrevista a Ferrer, y contra su dueño. “La señora Angie no es prueba alguna porque en el año 2023 no trabajaba en el Dapre y creo que en ninguna parte del gobierno. Además, ha dicho públicamente que no le consta lo dicho al respecto por Eva”, escribió Petro. Rodríguez sí trabajaba con el Gobierno en 2023. Concretamente, como asesora del despacho del entonces ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, según su hoja de vida pública. Le puede interesar: Laura Sarabia niega señalamientos de Eva Ferrer sobre “pacto” con Verónica Alcocer: “Dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas” Petro también criticó a Vicky Dávila, presidenta de la junta directiva de Semana, por difundir la entrevista. “La señora Eva Ferrer aduce para su afirmación, que alguien le contó esos hechos y no menciona nombre, luego usted propagó, Vicky, una afirmación sin sustento y es un delito con consecuencias civiles que recaen sobre usted y el propietario de la revista (Gabriel Gilinski)”, dijo el exmandatario.

Abogado Alejandro Carranza anuncia acciones penales e investigaciones por presunta extorsión

Además de estas y otras palabras de Petro, su abogado Alejandro Carranza se pronunció ante los medios de comunicación. “Se van a iniciar todas las acciones penales contra la señora Eva Ferrer. También de tipo civil contra Revista Semana, porque ha venido en un ataque de desprestigio y desmoralización para que el progresismo no crezca en Colombia”, dijo el penalista.

Con respecto a Ferrer, dijo que “se excusa diciendo que a ella le parece que escuchó. No asegura de frente. Y Vicky Dávila hace de esto una noticia sin el derecho de contradicción, para que la exprimera dama se defienda, puedan explicar”. Ferrer sería denunciada, según el abogado, por injuria indirecta. “Lo que estamos viendo es una especie de extorsión. Vamos a estudiar el asunto”, agregó. El abogado mencionó, a su vez, a Angie Rodríguez, la exdirectora del Dapre y del Fondo Adaptación. “Ha venido atacando y siendo absolutamente abusiva con el presidente (Gustavo Petro). Y uno se pregunta, si veía tantas cosas feas y anormales, por qué seguía en el Gobierno, por qué no denunciaba a tiempo”. Incluso, el penalista comparó la situación con la del excanciller Álvaro Leyva, quien escribió una serie de cartas a Petro mencionando un supuesto consumo de drogas por parte del entonces mandatario. “Le pasa algo como lo de Álvaro Leyva. Cuando pierden el poder y quedan viudos entonces salen corriendo a tratar de atacar al Gobierno para ver si les dan el raspado de la olla”, aseguró.

Y luego dijo que denunciarían a Rodríguez. “He avanzado en las investigaciones porque el patrimonio de Angie Rodríguez y el de sus seres cercanos debe ser examinado. Esperemos que radiquemos la denuncia y cuando la tenga daré más detalles sobre el manejo de los recursos y la caja de Presidencia que ella tenía”. Al responder cuáles serían los presuntos delitos por los que denunciarían a la exalta funcionaria, respondió que “podría haber” enriquecimiento ilícito o hurto, pero que “hay que esperar, vamos a estudiarlo”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes