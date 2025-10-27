Hacienda no giró la plata para hacer la consulta del Área de Oriente y ya no se hará el 9 de noviembre

La Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante Resolución No. 13599 del 27 de octubre de 2025, determinó suspender la convocatoria efectuada a los municipios del Oriente cercano de Antioquia con el fin de constituir el Área Metropolitana que estaba prevista para el próximo 9 de noviembre.

Ratificó la Registraduría que la decisión obedeció a que no cuenta con el presupuesto para adelantar la votación de la consulta popular toda vez que no se logró el traslado de los recursos aprobados por parte del Ministerio de Hacienda.

Ya el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, había cuestionado que pese a estar a pocos días de la realización de la consulta el Gobierno Nacional todavía no entregaba los recursos para esa jornada.

El mandatario seccional cuestionó además que mientras en Antioquia los entes territoriales garantizaron todas las condiciones para que el pasado fin de semana se realizara en total normalidad la consulta presidencial y legislativa del Pacto Histórico, el Gobierno Nacional pareciera estarle poniendo palos en la rueda a esa consulta ciudadana en el Oriente.

La consulta del Área Metropolitana de Oriente estaba programada para el próximo 9 de noviembre, jornada en la que se esperaba que los habitantes de ocho municipios decidieran si crear un ente que los asocie y se encargara de articular proyectos y velar por el ordenamiento del territorio.

Los municipios que iban a decidir si se unen o no son Rionegro, La Ceja, El Carmen de Viboral, Guarne, El Retiro, San Vicente Ferrer, El Santuario y La Unión, que unidos se estima suman una población de medio millón de habitantes.