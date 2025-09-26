Encontraron otro cuerpo en La Escombrera de Medellín: ya son 7 hallazgos de víctimas de desaparición forzada

Las organizaciones de víctimas y mujeres buscadoras de la comuna 13 de Medellín, así como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), confirmaron que este jueves 25 de septiembre los equipos forenses hicieron un nuevo hallazgo de estructuras óseas en La Escombrera, donde se adelantan labores de búsqueda de cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
Fuentes de la JEP informaron que el nuevo hallazgo corresponde a un cuerpo que entra ahora a las labores de identificación para determinar quién es la víctima y poner en marcha todos los protocolos que posibiliten una entrega digna a su familia.
“Las organizaciones de víctimas Mujeres Caminando por la Verdad y Movice, junto con la Corporación Jurídica Libertad, acompañan y hacen veeduría en este proceso. La exigencia es clara, verdad, justicia y memoria para las víctimas de desaparición forzada. La lucha y persistencia de las mujeres buscadoras continúan siendo fundamentales para que la verdad siga emergiendo”, indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones involucradas este proceso.
Con este ya son siete las estructuras óseas halladas en La Escombrera, desde diciembre de 2024 hasta la fecha. Las seis previas, según han confirmado con los procesos forenses, corresponden a cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, de las cuales, con corte al 7 de septiembre pasado, cuatro habían sido identificadas y tres de ellas entregadas de forma digna a sus familiares.