¡Qué tristeza! Hallaron un tigrillo muerto en Bucaramanga; tenía lesiones internas

Un tigrillo fue encontrado muerto el sábado, 12 de septiembre, en el antejardín de una vivienda ubicada en la calle 42 con carrera 38, en el sector de Cabecera del Llano, en Bucaramanga. La presencia del felino en una zona urbana llamó la atención de los residentes y llevó a las autoridades ambientales a investigar cómo llegó hasta ese punto.
El cuerpo fue trasladado por el Grupo Élite Ambiental de la CDMB hasta el centro de atención de fauna silvestre ubicado en la vereda Helechales, en Floridablanca. De acuerdo con Caracol Radio, desde ahí se adelanta la necropsia para establecer qué provocó la muerte del animal. El caso también fue puesto en conocimiento de la Policía de Carabineros.
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