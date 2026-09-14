¡Qué tristeza! Hallaron un tigrillo muerto en Bucaramanga; tenía lesiones internas

El cuerpo fue trasladado por el Grupo Élite Ambiental de la CDMB hasta el centro de atención de fauna silvestre ubicado en la vereda Helechales, en Floridablanca. De acuerdo con Caracol Radio, desde ahí se adelanta la necropsia para establecer qué provocó la muerte del animal . El caso también fue puesto en conocimiento de la Policía de Carabineros.

Un tigrillo fue encontrado muerto el sábado, 12 de septiembre, en el antejardín de una vivienda ubicada en la calle 42 con carrera 38, en el sector de Cabecera del Llano, en Bucaramanga. La presencia del felino en una zona urbana llamó la atención de los residentes y llevó a las autoridades ambientales a investigar cómo llegó hasta ese punto .

Una de las posibilidades que manejan las autoridades es que el animal haya sido atropellado antes de llegar al lugar donde fue encontrado. Otra hipótesis apunta a que pudo haber estado en cautiverio, escapado y posteriormente terminado en las calles.

Su estado corporal también llamó la atención. El tigrillo presentaba buenas condiciones físicas y no mostraba señales de haber sufrido falta de alimento durante un periodo prolongado. Este aspecto es compatible con la posibilidad de que no llevara mucho tiempo desplazándose por cuenta propia, aunque por sí solo no permite establecer si estuvo bajo cuidado humano.

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La ubicación del hallazgo es uno de los principales interrogantes del caso. Bucaramanga cuenta con presencia de fauna silvestre en sectores cercanos a los cerros orientales, pero este felino no tiene en la ciudad su área de distribución habitual.

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Los tigrillos están asociados principalmente con zonas de clima más cálido, entre ellas sectores del Magdalena Medio. Por eso, los habitantes del inmueble manifestaron su sorpresa al encontrar al animal y aseguraron que desconocían cómo pudo llegar hasta ahí. Tras el hallazgo, dieron aviso a las autoridades para que se hicieran cargo del cuerpo.

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