Buscaban cobre y encontraron el metal más raro del mundo en Colombia; ¿por qué es valioso el tungsteno?

Lo que comenzó como una campaña tradicional de exploración en busca de metales preciosos ha terminado en un hallazgo histórico que podría redefinir el mapa minero de Colombia gracias al descubrimiento imprevisto de uno de los minerales más raros del mundo: el tungsteno.

Este hallazgo lo hizo la compañía Collective Mining. Según su relato compartido ante micrófonos de Blu Radio y Caracol Radio, llevaban más de seis años explorando el departamento de Caldas enfocado en la búsqueda de oro, plata y cobre, sin embargo, durante una inspección rutinaria, uno de sus expertos notó una anomalía visual en los núcleos de perforación y solicitó una luz negra.

Al iluminar las muestras, contó la compañía minera que comenzó a resplandecer intensamente un mineral blanco conocido como chelita, que es la materia prima de la cual se extrae el tungsteno o también denominado wolframio.

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Para Omar Ossma, presidente de Collective Mining, este hallazgo accidental evidencia el extraordinario y aún inexplorado potencial que esconde el subsuelo colombiano para albergar minerales estratégicos.