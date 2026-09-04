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Buscaban cobre y encontraron el metal más raro del mundo en Colombia; ¿por qué es valioso el tungsteno?

Una empresa minera que llevaba seis años explorando el departamento de Caldas tuvo un hallazgo imprevisto de unos de los materiales más resistentes en el planeta.

  • Una exploración en búsqueda de cobre y otros metales terminó con el hallazgo de tungsteno. Foto: AFP
    Una exploración en búsqueda de cobre y otros metales terminó con el hallazgo de tungsteno. Foto: AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 41 minutos
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Lo que comenzó como una campaña tradicional de exploración en busca de metales preciosos ha terminado en un hallazgo histórico que podría redefinir el mapa minero de Colombia gracias al descubrimiento imprevisto de uno de los minerales más raros del mundo: el tungsteno.

Este hallazgo lo hizo la compañía Collective Mining. Según su relato compartido ante micrófonos de Blu Radio y Caracol Radio, llevaban más de seis años explorando el departamento de Caldas enfocado en la búsqueda de oro, plata y cobre, sin embargo, durante una inspección rutinaria, uno de sus expertos notó una anomalía visual en los núcleos de perforación y solicitó una luz negra.

Al iluminar las muestras, contó la compañía minera que comenzó a resplandecer intensamente un mineral blanco conocido como chelita, que es la materia prima de la cual se extrae el tungsteno o también denominado wolframio.

Lea también: Importantes empresas estarían usando mineral extraído por las Farc

Para Omar Ossma, presidente de Collective Mining, este hallazgo accidental evidencia el extraordinario y aún inexplorado potencial que esconde el subsuelo colombiano para albergar minerales estratégicos.

¿Qué es el tungsteno y por qué es tan valioso?

Según expertos en minería, el tungsteno es catalogado como uno de los metales más duros y resistentes de la Tierra. Su propiedad más destacada es una resistencia extrema al calor, permitiéndole soportar temperaturas sumamente elevadas y las condiciones de desgaste industrial más severas sin deformarse o fundirse.

Para entender su valor en la vida cotidiana, es el componente indispensable de las brocas para taladros domésticos; sin el tungsteno, la fricción elevaría tanto la temperatura que la herramienta se doblaría antes de perforar la pared.

Sin embargo, sus aplicaciones están más ligadas a la informática, pues este material es vital para fabricar microchips, semiconductores y superprocesadores necesarios para la inteligencia artificial. También se emplea en la industria aeroespacial, aeronáutica y satelital, así como en componentes de defensa y aplicaciones militares.

Debido a su escasez y rol crítico, una sola libra de tungsteno cotiza actualmente entre 60 y 62 dólares en los mercados internacionales. A esto hay que sumarle que actualmente China monopoliza el 85% de la oferta global de tungsteno.

Siga leyendo | “Colombia tiene que tomar la decisión de una vez por todas de ser un país minero”: ACM

Preguntas y respuestas

¿Dónde fue descubierto el tungsteno en Colombia?
El tungsteno fue descubierto durante exploraciones mineras que Collective Mining realiza desde hace más de seis años en el departamento de Caldas, inicialmente enfocadas en encontrar oro, plata y cobre.
¿Qué es el tungsteno y para qué se utiliza?
El tungsteno es un metal extremadamente duro y resistente al calor. Se utiliza en brocas, microchips, semiconductores, superprocesadores, equipos aeroespaciales y satelitales, además de componentes de defensa y aplicaciones militares.
¿Cómo se descubrió el tungsteno durante la exploración minera en Caldas?
El hallazgo ocurrió cuando un experto de Collective Mining detectó una anomalía visual en unos núcleos de perforación y pidió examinarlos con luz negra. Las muestras comenzaron a resplandecer intensamente, revelando la presencia de chelita.
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