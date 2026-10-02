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Halle Berry, con una orden de alejamiento tras las acusaciones de su exesposo por supuesto maltrato a su hijo

El actor francés Olivier Martinez dice que la actriz agredió a su hijo, de 12 años. Ella lo niega. La orden de aislamiento es temporal.

  • Halle Berry, ganadora del Oscar en 2002, deberá mantenerse alejada de su exesposo hasta la audiencia del 16 de octubre. FOTO GETTY
    Halle Berry, ganadora del Oscar en 2002, deberá mantenerse alejada de su exesposo hasta la audiencia del 16 de octubre. FOTO GETTY
El Colombiano
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hace 57 minutos
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Un juez de Los Ángeles le impuso el jueves 1 de octubre una orden de alejamiento temporal a Halle Berry, ganadora del Óscar a mejor actriz en 2002. La decisión llegó después de que su exesposo, el actor francés Olivier Martinez, la acusara de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común, y pidiera quedarse solo con su custodia. Berry niega todo y el caso vuelve a la corte el 16 de octubre.

Según la versión que Martinez entregó al tribunal y que conocieron medios como TMZ y Fox News, todo pasó la noche del sábado 26 de septiembre en la casa de la actriz. Maceo estaba en su cuarto jugando con unas gafas de realidad virtual cuando Berry, dice él, entró molesta, le dijo que se veía ridículo y empezó a empujarlo. Martinez asegura que la discusión subió de tono hasta que ella se le lanzó encima, lo agarró del cuello y lo ahogó mientras le gritaba: “¿Quién es dominante ahora?”.

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El actor cuenta que su hijo lo llamó esa misma noche, asustado, para pedirle que fuera por él. Como prueba, presentó mensajes de texto que, según él, le envió Berry al día siguiente. En uno de ellos se lee: “Me siento fatal por lo que pasó anoche, como sé que él también”. Martinez también habla de otros episodios de maltrato en los últimos años, aunque, según TMZ, aclara que no quiere alejar a Maceo de su mamá, sino darle un tiempo después de lo ocurrido.

Nada de esto ha sido probado ante un juez, y hasta ahora ningún medio reporta una denuncia penal contra la actriz.

Lo que responde Halle Berry

Marina Beck, abogada de la actriz, fue fuerte en su respuesta. “Decir que esta solicitud carece por completo de fundamento y es deliberadamente engañosa sería quedarse corto”, le dijo a Fox News. Según Beck, hay pruebas, incluidas varias decisiones judiciales, de que Martinez ha incumplido órdenes de la corte y ha frenado las terapias y el apoyo escolar que necesita Maceo. También lo describió como un hombre con antecedentes de comportamientos posesivos y violentos, y dijo que Berry, aunque está muy afectada, va a seguir luchando por su hijo.

Mientras tanto, la orden del juez es temporal y no significa que las acusaciones sean ciertas. Berry debe mantenerse a unos 90 metros de Martinez y solo podrá ver a Maceo en los días de visita que ya tenía fijados, dos veces por semana y fines de semana de por medio. TMZ reporta que, además, no podrá beber alcohol ni consumir otras sustancias cuando esté con el niño, aunque Fox News presenta esa condición como una petición de Martinez y no como algo ya ordenado. Los dos también tendrán que ir a una mediación privada para hablar de la custodia.

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Una pelea por la custodia que viene de antes

Berry y Martinez se casaron en 2013, ese mismo año nació Maceo y en 2015 anunciaron su separación. El divorcio, sin embargo, solo se cerró en 2023, con custodia compartida. Desde entonces han vuelto varias veces a los tribunales. En 2024, Berry pidió decidir sola sobre la educación y las terapias de su hijo porque, según ella, Martinez no colaboraba. Él lo negó.

Por ahora, la próxima cita es el 16 de octubre. Ese día el juez decidirá si mantiene, cambia o levanta las medidas, mientras Martinez sigue pidiendo la custodia total de Maceo.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿De qué acusa Olivier Martinez a Halle Berry?
De haber agredido a su hijo Maceo el 26 de septiembre de 2026. Es una acusación que no ha sido probada.
¿Qué dice Halle Berry?
Su abogada, Marina Beck, asegura que la denuncia no tiene fundamento y es engañosa.
¿Qué ordenó el juez?
Una orden de alejamiento temporal que obliga a Berry a mantenerse lejos de Martinez y limita sus visitas a Maceo a los días ya acordados.
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