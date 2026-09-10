Conceden tutela por hipopótamo que amenaza caravana de 23 estudiantes en Antioquia: ¿qué ordenó el juez?

Todos los días de clase, un grupo de niños y adolescentes de Puerto Nare sube a una embarcación en el río Nare para ir a estudiar. Lo hacen dos veces al día, cinco días a la semana. Y en ese trayecto han tenido que compartir el río con hipopótamos que se acercan amenazantemente a sus embarcaciones.
Un juez de Puerto Berrío ordenó a las autoridades ambientales tomar acciones para controlar a estos animales y proteger a los menores.
Tras la tutela interpuesta por Juber Martínez Giraldo y Norman Ferney Vélez Daza, representantes de los menores, el juzgado falló a favor de los niños.
La entidad en el centro de la orden es Corantioquia, la autoridad ambiental competente en la zona, que tiene ahora un mes para decidir qué hará con los animales y otro más para ejecutar un plan de control.
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