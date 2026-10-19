¿A qué hora encender los alumbrados navideños? La propuesta que genera debate ante el riesgo de apagón en Colombia

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático y presidente de la Comisión Quinta del Senado, propuso que los alumbrados navideños en Colombia se enciendan después de las 8:00 p. m. y durante menos horas para reducir la demanda de electricidad en diciembre de 2026.
La iniciativa, que busca disminuir la presión sobre el sistema eléctrico ante los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, también contempla el uso de bombillos LED y la evaluación técnica de las instalaciones que preparan las alcaldías y las empresas de servicios públicos.