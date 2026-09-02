Incautan 428 kilos de marihuana en La Pintada: conductor huyó y dejó abandonado el vehículo

En el municipio de La Pintada, Suroeste antioqueño, en la vía Cauyá-La Pintada, un automóvil fue ubicado por la Policía con un millonario cargamento de marihuana.

Según las autoridades, cerca de la 1:30 de la madrugada del pasado 30 de agosto, el conductor de un Nissan azul oscuro ignoró la señal de pare y emprendió la huida.

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La maniobra no terminó como esperaba, por lo que el hombre abandonó el vehículo y escapó antes de que los uniformados pudieran detenerlo.

Al inspeccionar el automóvil, los policías encontraron 858 paquetes de marihuana, con un peso neto de 428 kilogramos. La sustancia tendría un valor comercial aproximado de $168 millones.