Desarticulan a Los Amarillos, banda que vendería drogas por el aeroparque y en las afueras de un colegio de Belén, Medellín

Tras meses de investigaciones por las denuncias de ventas de drogas en las afueras de escenarios deportivos, recreativos y educativos de la comuna 16 (Belén), de Medellín, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la banda Los Amarillos, la estructura que estaría comercializando drogas en las afueras de sitios como el aeroparque Juan Pablo II y la Unidad Deportiva María Luisa Calle.
Durante este operativo se incautaron más de 7 kilos de drogas, entre marihuana, cocaína, bazuco y tusi, los cuales se comercializarían de manera indiscriminada entre adultos y menores de edad, de acuerdo con las investigaciones. De hecho, otra de las zonas afectadas eran los alrededores de la Institución Educativa San Bernardo.