¿Fue provocado? Llamas consumieron bodega de reciclaje en La Estrella

Por cerca de 12 horas los bomberos de La Estrella y de Itagüí combatieron un fuerte incendio que se presentó en el sector de Pueblo Viejo, del primer municipio. Lea también: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal Según trascendió, la bodega de reciclaje de la corporación Corporesiderense –que tiene casi 14 años operando en la zona– se incendió cerca de las 3:00 a.m., situación que dejó un camión completamente incinerado y parte de la infraestructura afectada. Para atender la emergencia fueron desplegados 25 bomberos, cuatro máquinas extinguidoras y dos vehículos logísticos junto a ambulancias.

Cerca de la tarde de este viernes 4 de septiembre, el incendio estaba completamente controlado.

¿Manos criminales detrás?

EL COLOMBIANO conversó con Corporesiderense. Desde allí explicaron que el incendio consumió absolutamente todo, incluyendo el camión con el que se ejecutaba la labor y hasta el material de reciclaje que estaba listo para ser vendido. Desde la entidad explicaron que hay fuertes sospechas de que el voraz incendio fue provocado. La corporación de recicladores, con más de 14 años de vida en la recolección de reciclaje en La Estrella beneficia a cerca de 10 familias de manera directa y otras 15 familias de manera indirecta; apoyo que ha benido en aumento tras su formalización como prestadores independientes del servicio de aseo en el municipio del sur del Aburrá. Lea también: Más de 15.000 animales muertos y pérdidas por $75.000 millones: alarma en el campo por incendios y El Niño Según señalaron, las pérdidas que dejó el fuego estarían llegando las $600 millones contabilizando el camión con el que contaban así como otros elementos como unas básculas, una compactadora, una prensa industrial y todo el material y el mobiliario del centro de acopio. La corporación señaló que si bien en el pasado ha habido otros incidentes como robos y conatos de incendio más pequeños, nada había sido tan grave como el suceso de hoy. También indicaron no tener amenazas en su contra.

Finalmente indicaron que mañana sábado harán un convite para recoger material recuperable en la bodega incendiada. También se recibirán ayudas para para los recicladores y otros elementos como material de construcción, material reciclable y apoyos económicos para volver a levantar la corporación.

Además, durante los eventos de las Fiestas de El Romeral en el parque principal, habrá un punto de acopio para recibir principalmente alimentos y artículos de aseo. Por ahora, las autoridades siguen evaluando el incendio para determinar si fue provocado y en caso tal iniciar las respectivas indagaciones judiciales.

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