Gobernación de Boyacá ofrece millonaria recompensa para esclarecer origen del incendio en Villa de Leyva

La Gobernación de Boyacá anunció una recompensa de hasta 45 millones de pesos a quien entregue información veraz que permita esclarecer el origen del incendio forestal que afecta al municipio de Villa de Leyva y sus zonas aledañas.
Con esta medida, no solo se buscaría identificar a los posibles responsables de la conflagración, sino también anticipar y prevenir delitos contra el medioambiente en el departamento.
Esta decisión se da en medio de las investigaciones preliminares de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, quienes señalaron que la principal hipótesis apunta a que el fuego habría sido provocado deliberadamente. Sobre esto, se ha recordado que las quemas controladas se encuentran estrictamente prohibidas en todo el departamento.