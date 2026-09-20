Grave incendio en Villa de Leyva habría sido provocado, según MinAmbiente

Más de 250 personas trabajan en tierra para atender el incendio forestal que permanece activo en el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, Boyacá. Bomberos, organismos de socorro, autoridades y otros equipos participan en las labores de control, reforzadas con apoyo aéreo.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, informó que, de acuerdo con datos de la UNGRD, el incendio habría sido provocado. Sin embargo, las autoridades competentes adelantan las verificaciones para establecer las causas de la conflagración.

Las llamas han consumido cerca de 70 hectáreas en el cerro San Marcos. La emergencia obligó a evacuar a familias y hoteles de la zona. La situación también llevó a cancelar la Carrera del Amor, competencia que estaba programada para este domingo y cuyos recursos serán destinados a atender la emergencia y apoyar a los afectados.

El funcionario destacó el trabajo de los equipos desplegados y aseguró que el Gobierno nacional continúa coordinando las capacidades necesarias para responder a la emergencia, con prioridad en la protección de las comunidades y del patrimonio natural.

Finalmente, advirtió que las condiciones secas asociadas al fenómeno de El Niño pueden aumentar el riesgo de incendios de cobertura vegetal durante los próximos meses, por lo que hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención y evitar actividades que puedan generar fuego.

La emergencia continúa bajo monitoreo mientras los organismos de socorro avanzan en las labores para contener las llamas.