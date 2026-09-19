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Asesinaron a “Manguito”, el más conocido vendedor de mangos del parque de Andes

Hombres en moto le dispararon cuando se encontraba en su puesto de venta, en un ataque sicarial en el que hubo tres lesionados. Otro hombre fue baleado en un corregimiento de la localidad.

  • En pleno parque principal de Andes asesinaron a Jhon Fredy Zapata Mosquera, más conocido como “Manguito”. En el ataque resultaron tres personas lesionadas. FOTOS: CORTESÍA CONEXIÓN SUR
    En pleno parque principal de Andes asesinaron a Jhon Fredy Zapata Mosquera, más conocido como “Manguito”. En el ataque resultaron tres personas lesionadas. FOTOS: CORTESÍA CONEXIÓN SUR
  • A Cristian Restrepo Serna, de 31 años, más conocido como “Machicha”, lo asesinaron en el corregimiento Santa Rita, de Andes. FOTO: CORTESÍA
    A Cristian Restrepo Serna, de 31 años, más conocido como “Machicha”, lo asesinaron en el corregimiento Santa Rita, de Andes. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Cuando se encontraba vendiendo mangos a un costado del parque principal del municipio de Andes, Suroeste antioqueño, hombres armados dispararon contra “Manguito”, el más conocido vendedor de esta fruta en la localidad. En este ataque, tres personas que estaban al lado del puesto ambulante resultaron lesionadas.

Los hechos ocurrieron sobre las 4:20 de la tarde del pasado viernes en el costado occidental de este parque, cuando sujetos en moto dispararon contra Jhon Fredy Zapata Mosquera, nombre de pila de este vendedor ambulante, dejándolo gravemente herido.

Personal de la Policía de Andes lo trasladó en un taxi al Hospital San Rafael, de la localidad, pero debido a las múltiples heridas que recibió en el cuello y el rostro, falleció antes de ser atendido por el personal médico.

En estos hechos resultaron lesionados tres hombres, de 28, 75 y 84 años, quienes se encontraban a pocos metros del sitio donde estaba ubicado el puesto de venta de mangos. Todos fueron atendidos en este centro asistencial, pero sin heridas de consideración.

Entérese: Operativo contra el Clan del Golfo en Andes deja muerto a presunto jefe de sicarios

Tras el crimen, la Policía comenzó una persecución a los dos motorizados, lo que provocó un cruce de disparos entre los señalados delincuentes y los uniformados. Sin embargo, estos lograron escapar hacia el corregimiento Santa Rita. No hubo lesionados en este tiroteo.

El cruce de disparos llevó a que se suspendieran las actividades que se realizaban en este parque, incluyendo las reuniones de los padrinos para las confirmaciones religiosas en la iglesia principal, programada al momento del ataque.

Las autoridades investigan los móviles del asesinato de “Manguito”, quien es recordado como una de las personalidades de la localidad, porque no solo se ubicaba fijamente en el parque principal, sino que en algunas ocasiones se iba a recorrer los barrios andinos.

Algunos habitantes del municipio lo recuerdan por su carisma y amabilidad para vender esta fruta. “Era una persona muy amable y que siempre se mantenía alegre. No entendemos qué le pudo haber pasado”, dijo.

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Pero este no fue el único asesinato que se presentó en las últimas horas en este municipio del Suroeste antioqueño. En la madrugada de este sábado, en el corregimiento Santa Rita fue asesinado Cristian Restrepo Serna, de 31 años.

A Cristian Restrepo Serna, de 31 años, más conocido como “Machicha”, lo asesinaron en el corregimiento Santa Rita, de Andes. FOTO: CORTESÍA
A Cristian Restrepo Serna, de 31 años, más conocido como “Machicha”, lo asesinaron en el corregimiento Santa Rita, de Andes. FOTO: CORTESÍA

Según el informe policial, la víctima sería conocido con el alias de “Machicha” y presentaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, luego de ser vinculado con el asesinato de cuatro personas en la vereda Río Claro el pasado 19 de marzo.

Las primeras indagaciones darían cuenta que Restrepo Serna sería presunto integrante de la estructura La Oficina de Andes, nombre con el cual opera la banda La Terraza en el Suroeste antioqueño. Se le atribuye su asesinato a la subrestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Con estos dos asesinatos son 35 los homicidios que se contabilizan este año en Andes, según las autoridades. Se presenta una reducción, en comparación con el 2025, cuando a la fecha se contabilizaban 44 casos.

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Preguntas frecuentes

¿Quién era “¿Manguito”, el vendedor de mangos asesinado en Andes?
“Manguito” era Jhon Fredy Zapata Mosquera, un vendedor ambulante conocido en Andes por ofrecer mangos en el parque principal y recorrer ocasionalmente diferentes barrios del municipio. Habitantes lo recuerdan por su carisma, amabilidad y alegría.
¿Dónde asesinaron a “Manguito” en Andes, Antioquia?
Jhon Fredy Zapata Mosquera fue atacado alrededor de las 4:20 de la tarde del viernes, en el costado occidental del parque principal de Andes, donde se encontraba vendiendo mangos.
¿Cómo ocurrió el asesinato del vendedor de mangos en Andes?
Según el reporte policial, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra Zapata Mosquera. El vendedor sufrió múltiples heridas en el cuello y el rostro y murió antes de poder ser atendido en el Hospital San Rafael
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