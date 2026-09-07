Incendio en Yumbo, Valle del Cauca, se expande tras 17 horas; habría 120 hectáreas quemadas

Un incendio forestal que fue regristrado hacia las 4:45 p.m. del domingo 6 de septiembre continúa activo este lunes en la zona montañosa de Cerro Gordo, entre Yumbo y Dapa, Valle del Cauca.
El fuego ha consumido de manera preliminar unas 120 hectáreas de vegetación, de acuerdo con el primer balance de la Secretaría de Gestión del Riesgo. La cercanía con sectores poblados mantiene la atención de los organismos de socorro, que buscan evitar que las llamas avancen hacia las viviendas.
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