Incendio en Yumbo, Valle del Cauca, se expande tras 17 horas; habría 120 hectáreas quemadas

Un incendio forestal que fue regristrado hacia las 4:45 p.m. del domingo 6 de septiembre continúa activo este lunes en la zona montañosa de Cerro Gordo, entre Yumbo y Dapa, Valle del Cauca. El fuego ha consumido de manera preliminar unas 120 hectáreas de vegetación, de acuerdo con el primer balance de la Secretaría de Gestión del Riesgo. La cercanía con sectores poblados mantiene la atención de los organismos de socorro, que buscan evitar que las llamas avancen hacia las viviendas. Entérese: Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal

La emergencia se ha complicado principalmente por las fuertes ráfagas de viento y por las condiciones del terreno. El punto donde se concentran algunos de los focos presenta dificultades para el ingreso de los equipos, por lo que las labores se han enfocado también en establecer líneas de defensa que permitan frenar la propagación.

“En este sector donde está el fuego, las condiciones no son seguras para tener personal allí; sin embargo, estas vías vehiculares permiten hacer una línea de defensa para que el fuego se vaya autodestruyendo al no encontrar vegetación”, explicó el capitán Alberto Valencia, comandante de los Bomberos de Yumbo a Caracol Radio. Lea también: Reportan cinco muertos en accidente de avión de carga de Amazon que se salió de pista en Miami

Más de 80 bomberos trabajan en los incendios de Yumbo, Valle del Cauca

Para enfrentar el incendio se desplegaron más de 80 unidades de bomberos de Yumbo, Cali y otros municipios, con el acompañamiento de la Defensa Civil, Gestión del Riesgo y otros organismos de emergencia. El dispositivo comenzó con cerca de 40 integrantes de los organismos de socorro de Yumbo y posteriormente recibió el refuerzo de 12 unidades del Cuerpo de Bomberos de Cali, mientras continúan las labores para contener los diferentes focos. Le puede interesar: Impresionantes videos de la erupción del volcán Anak Krakatoa que afecta 2.300 vuelos en Indonesia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también tramita apoyo aéreo. Para la mañana de este lunes 7 de septiembre, estaba previsto el ingreso de un helicóptero de la Fuerza Aérea con sistema Bambi Bucket, destinado a atacar desde el aire los puntos que resultan más difíciles de alcanzar por tierra. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que la emergencia se concentra en Cerro El Gordo y Dapa y que la afectación todavía estaba en proceso de verificación. La instrucción a los organismos que atienden el incendio, según indicó, es mantener las labores de control.

Por ahora no hay una causa confirmada del incendio. La situación ocurre en medio de una temporada seca que ha aumentado el riesgo de incendios de cobertura vegetal en el Valle del Cauca. Las autoridades han insistido en evitar las llamadas “quemas controladas”, debido a que las condiciones de viento y sequedad pueden facilitar que el fuego se salga de control. El incendio de Yumbo no es el único que ha requerido atención en la región durante el fin de semana. En el reporte nacional con corte al 6 de septiembre a las 7:00 a. m., la UNGRD informó de 13 incendios forestales activos en cuatro departamentos, además de otros dos que ya estaban bajo control.

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¿Por qué ha sido difícil controlar el incendio en Yumbo? El control se ha complicado por los fuertes vientos y las dificultades para acceder al terreno donde se encuentran algunos de los focos. Las condiciones tampoco permiten mantener personal de manera permanente en los puntos más peligrosos. ¿Cuántos organismos y personas trabajan para controlar el incendio? Participan más de 80 unidades de bomberos de la región y Cali, además de integrantes de la Defensa Civil, Gestión del Riesgo y otros organismos de emergencia.

¿Por qué ha sido difícil controlar el incendio en Yumbo? El control se ha complicado por los fuertes vientos y las dificultades para acceder al terreno donde se encuentran algunos de los focos. Las condiciones tampoco permiten mantener personal de manera permanente en los puntos más peligrosos. ¿Cuántos organismos y personas trabajan para controlar el incendio? Participan más de 80 unidades de bomberos de la región y Cali, además de integrantes de la Defensa Civil, Gestión del Riesgo y otros organismos de emergencia.