Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal

Las montañas de Medellín y Antioquia están ardiendo por manos criminales. Tan solo en el caso de la capital del departamento, agosto pasado fue uno de los meses más difíciles para los organismos de socorro, que no solo se desplegaron en varias zonas del país para apoyar el rescate de los heridos por el terremoto, sino que tuvieron que hacerle frente al mismo tiempo a la oleada más dura de incendios en lo que va de este año. Las cifras son concluyentes. De los más de 150 incendios de cobertura vegetal que según los datos del Dagrd se han presentado en Medellín en lo que va de este año, 53 tuvieron lugar entre el 1 de agosto y el pasado 2 de septiembre. Pese a que enfrentar estas conflagraciones hace parte del pan de cada día para los bomberos, la Alcaldía mostró su preocupación tras encontrar que la mayor parte de las mismas están siendo provocadas. Le puede interesar: Así quedó el cerro de Las Tres Cruces, en Medellín, tras incendio que consumió su parte central Por esta razón el Distrito no solamente reforzó sus planes para proteger los más de 650.000 árboles que tiene la ciudad, sino que hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y ayude a encontrar a los responsables de estos graves daños ambientales.

La mano criminal

El caso más reciente, y que incluso sentó un precedente de justicia, ocurrió durante la mañana del pasado 15 de agosto, cuando una gigantesca columna de humo ensombreció el cielo del sector de Las Palmas y El Poblado. A la zona, ubicada en inmediaciones del segundo retorno de la vía Las Palmas, fueron desplegadas dos tripulaciones del Cuerpo de Bomberos de Medellín, que lograron controlar la emergencia en horas de la tarde. En cuestión de minutos, se conoció un video ciudadano en el que se apreciaba a un reciclador incinerando los residuos, en una zona que coincidía con la del origen de la gran conflagración.

“En este incendio en Palmas hubo mano criminal. Fue provocado por este hombre que ya fue capturado y espera judicialización. Miren a este irresponsable. No tiene justificación alguna y debe responder ante la justicia. Puso en riesgo la vida de muchas personas y también la de nuestros bomberos que deben atender la emergencia”, denunció aquel día el alcalde Federico Gutiérrez. Con base en esas imágenes iniciales, la Policía desplegó un operativo por la zona y logró dar con el reciclador, que fue detenido. El domingo 16 de agosto el hombre fue presentado ante un juez y la Fiscalía le imputó los delitos de daños en los recursos naturales y ecocidio. Posteriormente se conoció que la misma Alcaldía formuló una denuncia en contra del implicado y el juez que legalizó la captura accedió a imponerle una medida de aseguramiento. Lo preocupante, según añade Carlos Quintero, director del Dagrd, es que la mayoría de los incendios apagados en las últimas semanas han sido provocados, según se desprende de los testimonios que recogen los bomberos. Lea también: Incendios amenazan al cerro Quitasol, ¿entró en un punto de “no retorno”? Además de esos testimonios, los socorristas se han topado con bidones de gasolina o elementos empleados para hacer quemas intencionadas, de la misma forma que ocurrió en 2023 en el sector de El Seminario. El funcionario advierte, por ejemplo, que en un reciente incendio atendido en el sector de Rodeo Alto, los socorristas detectaron un fuerte olor a combustible. Cabe recordar que además del incendio en Rodeo Alto, los bomberos han atendido emergencias en el Alto de Boquerón —que tardó cinco días en apagarse—, La Asomadera y San Sebastián de Palmitas. “La ciudadanía debe ayudarnos a cuidar, prevenir y detectar a tiempo los incendios. Es mucho lo que pierde nuestra ciudad cuando se nos quema un bosque o un área natural”, expresó Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente.

Refuerzan los controles

El riesgo de que ocurran más conflagraciones similares se mantiene latente, sobre todo porque la llegada del fenómeno de El Niño apunta a que la sequía se agravará con el paso de los meses. Esas previsiones sugieren que la temporada seca de este año, y especialmente los primeros meses de 2027, será una de las más severas de las últimas siete décadas. Las autoridades distritales, el Dagrd y los bomberos informaron esta semana que reforzaron un plan de contingencia, que consistirá en que las nueve estaciones de bomberos de la ciudad, la red de guardabosques y personal especializado intensificarán sus labores de monitoreo. La Alcaldía también hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar de las áreas naturales y alertar ante cualquier acción sospechosa. En juego hay más de 650.000 árboles, distribuidos en 4.300 hectáreas, 101 corredores ecológicos y los 7 cerros tutelares.

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