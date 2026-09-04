Cada día de agosto hubo casi dos incendios en Medellín: denuncian mano criminal

Las montañas de Medellín y Antioquia están ardiendo por manos criminales. Tan solo en el caso de la capital del departamento, agosto pasado fue uno de los meses más difíciles para los organismos de socorro, que no solo se desplegaron en varias zonas del país para apoyar el rescate de los heridos por el terremoto, sino que tuvieron que hacerle frente al mismo tiempo a la oleada más dura de incendios en lo que va de este año.
Las cifras son concluyentes. De los más de 150 incendios de cobertura vegetal que según los datos del Dagrd se han presentado en Medellín en lo que va de este año, 53 tuvieron lugar entre el 1 de agosto y el pasado 2 de septiembre.
Pese a que enfrentar estas conflagraciones hace parte del pan de cada día para los bomberos, la Alcaldía mostró su preocupación tras encontrar que la mayor parte de las mismas están siendo provocadas.
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Por esta razón el Distrito no solamente reforzó sus planes para proteger los más de 650.000 árboles que tiene la ciudad, sino que hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie y ayude a encontrar a los responsables de estos graves daños ambientales.