Director de Policía confirmó que Petro buscó debilitar el aparato de inteligencia del Estado

El nuevo director de la Policía Nacional de Colombia, general Alejandro Barrera Peña, confirmó que en el gobierno de Gustavo Petro hubo una política de debilitamiento de la inteligencia del Estado, que terminó afectando las operaciones contra los grupos armados ilegales.

“Se debilitó (la Inteligencia), quisieron atacar a aquellos que en su momento fueron efectivos en la lucha contra la criminalidad, el terrorismo y el narcotráfico”, aseveró Barrera el fin de semana, durante una entrevista con el portal de noticias Semana.

El alto oficial, quien lleva un mes como director de la institución, fue cauto frente a los motivos que pudo tener el Gobierno Petro para esa decisión, y contó cuál es el plan para recuperar dicha capacidad.

“Independientemente de cuál fuera la intención, muchos de estos hombres y mujeres que dieron esos resultados salieron de la institución o fueron trasladados a otras unidades. Lo que logramos en este momento es recuperarlos para volver a tener esa capacidad”, dijo.