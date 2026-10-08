Video | Un aficionado arruinó un jonrón y terminó arrestado y expulsado de por vida de los estadios de béisbol

Un aficionado de los Yankees protagonizó una de las escenas más insólitas de la postemporada de las Grandes Ligas. En el sexto inning del Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana, extendió su mano sobre la barda del jardín izquierdo y evitó que Anthony Volpe convirtiera un jonrón para los locales. En un primer momento, el árbitro señaló jonrón y el Yankee Stadium explotó. Sin embargo, el Centro de Replay de MLB revisó la jugada y determinó que hubo interferencia del espectador. Según la revisión, la pelota no habría salido del terreno de juego sin el contacto del aficionado, por lo que el jonrón fue anulado.

Volpe quedó en segunda base con un doble y George Lombard Jr. anotó, dejando el marcador 4-3 a favor de Tampa Bay. Los Yankees no pudieron completar la remontada y los Rays terminaron imponiéndose 4-3 para cerrar la serie con una barrida de 3-0 y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. La decisión encontró respaldo incluso en Aaron Boone. El mánager de los Yankees reconoció que la repetición mostraba que algo había ocurrido y consideró que los árbitros “hicieron lo correcto”. El aficionado, por su parte, fue escoltado fuera del estadio.