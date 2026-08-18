El desbordamiento de una quebrada en Antioquia dejó 350 casas inundadas

Las calles de Zaragoza, en el Bajo Cauca antioqueño, se inundaron. Un aguacero que se prolongó durante unas ocho horas, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes 17 de agosto, provocó el desbordamiento de la quebrada La Ocá y dejó bajo el agua a varios sectores del municipio.
En los momentos más críticos, el nivel del agua alcanzó 1,80 metros. Los barrios La Esmeralda y San Gregorio fueron los más afectados, con al menos nueve sectores inundados. El reporte preliminar de los organismos de socorro habla de unas 350 viviendas afectadas y alrededor de 2.800 personas impactadas.
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Dermi Cuesta, comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio, afirmó que no hay personas lesionadas ni fallecidas por la emergencia.
“En el momento tenemos aproximadamente por ahí unas 350 viviendas afectadas. No hay personas que hayan tenido lesiones ni muerte por ello, solamente pérdida de enseres y daños materiales de cada una de las viviendas” afirmó.